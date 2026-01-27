Η Boussias Events διοργανώνει το 9o Insurtech Conference, το κορυφαίο σημείο συνάντησης για την καινοτομία στον ασφαλιστικό κλάδο, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής.

Με κεντρικό μήνυμα “Shaping Insurance Future with AI and Trust”, το Συνέδριο εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη δημιουργία έξυπνων οικοσυστημάτων. Στο επίκεντρο τίθενται η ωριμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η αξιοπιστία των δεδομένων και η κυβερνοασφάλεια, επαναπροσδιορίζοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, τεχνολογίας και του σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου.

Οι βασικές ενότητες της ατζέντας περιλαμβάνουν:

Session I: Predictive Insurance – AI, Data, and Smart Automation: Ανάλυση της χρήσης προηγμένων μοντέλων AI και LLMs στο underwriting, τις αποζημιώσεις και την έγκαιρη πρόβλεψη κινδύνων.

Session II: Embedded & Open Insurance – From APIs to Platforms: Η οικονομία των APIs, οι λύσεις white-label και η διαλειτουργικότητα μεταξύ insurtech, fintech με τους διαφορετικούς κλάδους της Αγοράς.

Session III: Resilience, Ethics & Regulation in the New Insurance Economy: Εστίαση στην κανονιστική συμμόρφωση (DORA, MiCA), την δεοντολογική εφαρμογή του AI και τη μοντέρνα αξιοποίηση των δεδομένων.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://insurtechconference.boussiasevents.gr/