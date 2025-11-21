Μια ωδή στο ανθρώπινο μεγαλείο, που μπορεί να ανθεί όσο πουθενά αλλού στον πιο φιλόξενο και ανταποδοτικό κήπο: στον κήπο της Τέχνης.

Του Γιάννη Ρούντου*

Η έννοια της συμπερίληψης έχει αρχίσει να φθείρεται από τη λογοκατάχρηση στη μόδα επιφανείας των κριτηρίων ESG και ενώ οι πληθωρικά επαιρόμενοι οργανισμοί της “συμμόρφωσης” είναι, απέναντι στο Social [S], κυνικά λίγοι σε πρακτικές αποδείξεις. Ιδιαίτερα στον κόσμο των επιχειρήσεων, θεωρούν πως μπορούν να ξεμπερδεύουν με το [S] δίνοντας μόλις τον αυτονόητο χώρο δικαιωμάτων για ισότητα στις γυναίκες – και μέχρι εκεί για τη συμπεριληπτικότητα. Σωστό μεν, αλλά είναι το ελάχιστο για μια κοινωνία δίκαιη απέναντι στη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα.

Η Τέχνη, ιστορικά αποτέλεσε το απόλυτο ενδιαίτημα κάθε διαφορετικού, κάθε μοναδικού ανθρώπου, ως ένα απέραντο πεδίο ελευθερίας και έκφρασης, ισότητας και εξημέρωσης. Διαφορετικοί και μοναδικοί, αλλά και τόσο δημιουργικοί καλλιτέχνες έμειναν στην ιστορία της Τέχνης, ως σπουδαίοι, κοσμήματα του Πολιτισμού ( μια ονοματολογία θα χρειαζόταν ολόκληρο βιβλίο). Αυτή την τόσο ευανάγνωστη αλήθεια είδε στο πρόσωπο ενός ευαίσθητου, τόσο πλούσιου παιδιού – του Νικηφόρου, ο Εικαστικός Κύκλος Σιαντή. Συγχαρητήρια στους φίλους Βασιλική και Φάνη Σιαντή, είναι άξιοι επαίνων για τη συγκινητική σκέψη και απόφαση, γι’ αυτή την εξαιρετική έκθεση που οργάνωσαν.

Ο 14χρονος Νικηφόρος μιλάει με την παλέτα της ψυχής του τη γεμάτη χρώματα, ιδέες και πολλή αγάπη για τη ζωή και τον κόσμο “που τον βλέπει με τρόπο διαφορετικό”. Και μιλάει τόσο ποιητικά, τόσο εύγλωττα, αυτός ο αυθεντικός μικρός – μεγάλος ζωγράφος. Οι ζωγραφιές του αφηγούνται αυθόρμητα και θερμά όσο θερμή και η χειραψία που μου χάρισε. Και τούτο, πέρα από την ώριμη εικαστικά τεχνική του, που αποκαλύπτει και για την ποιητική της σύνθεσης, την ανάγνωση και τις παραστάσεις που έχει ο ίδιος αφομοιώσει από ρεύματα και εικαστικούς.

Η μητέρα να είναι υπερήφανη για το τόσο ξεχωριστό, τόσο χαρισματικό παιδί που μεγαλώνει και να το χαίρεται (όχι μόνο στις 20 Νοεμβρίου, Ημέρα του Παιδιού αλλά και σε κάθε ημέρα, κάθε στιγμή του). Είναι στην κυριολεξία Νικηφόρος! Ένα αφιερωματικό βίντεο -πέρα από τις ενδεικτικές φωτογραφίες που παραθέτω- από τη Gallery Sianti, στον σύνδεσμο:

Αξίζει να έχετε την εμπειρία της γνωριμίας με το απίστευτο έργο του Νικηφόρου στην αίθουσα Τέχνης Σιαντή – Βασιλέως Αλεξάνδρου 2 & Νηρηίδων 18 (πίσω από την Εθνικη Πινακοθήκη) είναι μοναδική, για την αίσθηση της δύναμης της Τέχνης – ως καταλύτη του “φάσματος”. Η έκθεση αυτή, που θα διαρκέσει έως τις 6 Δεκεμβρίου, είναι ένας ύμνος στην πιο ουσιαστική συμπερίληψη.

“Αρκεί να το πιστέψεις”: ο Νικηφόρος το ζει, η μητέρα του το πιστεύει, εμείς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι αν το νιώσουμε βαθιά και μάθουμε από τον Νικηφόρο!









* Ο Γιάννης Ρούντος είναι σύμβουλος – πρεσβευτής ιδεών και πρωτοβουλιών για τον Πολιτισμό και τη Βιωσιμότητα, πρώην στέλεχος στην επιχειρηματική κοινότητα με αξιοσημείωτο διοικητικό έργο στους τομείς για τις Εταιρικές Υποθέσεις, την Επικοινωνία & Δημόσια Εικόνα, την Εταιρική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη.



