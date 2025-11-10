Η αθλητική διάθεσή συνεχίζεται για δεύτερη συνεχόμενη βδομάδα. Όλοι οι φίλοι και γνωστοί σπεύσανε να παρακολουθήσουν το πρώτο ATP tournament επί ελληνικού εδάφους ποστάροντας στα stories και τα reels τους, τον κάτοικο Ελλάδας, Τζόκοβιτς “in action” με background τον χορηγό «AGORA Insurance».

Well played Constantinos, well played! Εκεί, γνωρίσαμε και τη νέα brand ambassador της AGORA, Tatiana Blatnik, η οποία θα φροντίσει να μεταφέρει το μήνυμα της ασφάλισης “one step further” και γιατί όχι. Χθες είχαμε και τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με πάνω από 100.000 ανθρώπους – δρομείς και τουρίστες – να βλέπουν το brand της ERGO που ήταν μεταξύ άλλων «Μεγάλος Χορηγός». Μια χορηγία που καλά κρατεί για 14 συναπτά έτη. Πριν αλλάξουμε θέμα, να σας ενημερώσω ότι «Ardonagh» σημαίνει στα ιρλανδικά «Η θέα από την κορυφή του λόφου» και πως ο πολυεθνικός μεσίτης στην αρχή υπήρχαν σκέψεις να ονομαστεί «Kairos» κάτι που τελικά όμως δεν ευδοκίμησε.

Κάπου μέσα στο 2026 – μας ενημέρωσε ο Igor Rusinowski, CEO της Unilink – η ACRISURE σκοπεύει να κάνει IPO – σε απλά ελληνικά «αρχική δημόσια προσφορά» για να μπει στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – το νου σας επίδοξοι επενδυτές.

Παρακολουθήσαμε και την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννιαμήνου της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας ελπίζοντας ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Π. Μυλώνας, θα ανακοίνωνε τις προθέσεις τους στο bancassurance χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το σίγουρο είναι ότι η τράπεζα έχει 2 δις υπερβάλλοντα ίδια κεφάλαια και πως θέλει στην καλύτερη να αγοράσει ασφαλιστική και στη χειρότερη να αποκτήσει μειοψηφικό μετοχικό πακέτο σε ασφαλιστική. Αναμένουμε καθώς αυτή η κίνηση, όποια και να είναι – θα φέρει τα πάνω κάτω στα μερίδια αγοράς. Παράλληλα μαθαίνουμε ότι στελέχη της Vienna Insurance «χτυπάνε πόρτες» Ασφαλιστικών εταιρειών και εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στη χώρα μας. Πόλος έλξης κεφαλαίων η Ελλάδα. Μπράβο μας.

4 στελέχη (μετράμε εμείς) σε μια διετία δε τα λες και λίγα. Τόσα έχει χάσει ένας μεγαλοπράκτορας σε αυτό το διάστημα με τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν για τα μελλοντικά του σχέδια. Παράλληλα, δύο άλλοι πράκτορες ετοιμάζουν το «comeback τους». Ο ένας λέει θα φέρει ΕΠΥ από την Σουηδία και ο άλλος θα επανασυστηθεί στο δίκτυό του. Το 2026 θα έχει ενδιαφέρον.

Ημερίδα με θέμα τις «Απαντήσεις στα ερωτήματα για το παρόν και το μέλλον της Ασφάλισης Υγείας, της Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επιχειρήσεων και της Αστικής Ευθύνης» διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και το συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία του. Θέλαμε πολύ να παρευρεθούμε αλλά δε τα καταφέραμε. Please εκεί στο γραφείο τύπου του ΕΕΘ, μην στέλνετε προσκλήσεις μια μέρα πριν – δεν βοηθάει στον προγραμματισμό μας.

Τέλος, η επιτροπή ανταγωνισμού έδωσε το ok για το deal «Generali – Ευρωκλινική» και περιμένουμε να δούμε τη στρατηγική πίσω από αυτή την κίνηση. Ξέρετε ποια άλλη ασφαλιστική έχει συγγενική σχέση με ιδιωτικό νοσηλευτήριο; Η Εθνική Ασφαλιστική φυσικά καθώς ο νέος της μέτοχος (Τράπεζα Πειραιώς) έχει στον όμιλό του και το Ερρίκος Ντυνάν όπως τα διαγνωστικά κέντρα Euromedica. Interesting!