

Η εκτόνωση του στρες μέσω αρχέγονων κραυγών είναι κάτι που το χούμε δει όλοι στο σινεμά και αρκετοί από μας το έχουμε κάνει κιόλας σε στιγμές πίεσης στη ζωή μας, στην κορυφή ενός βουνού, στην άκρη μιας ακτής ή κλεισμένοι μέσα σε ένα μπάνιο ή μια αποθήκη μακριά από τα μάτια και τα αυτιά του κόσμου.

της Αλεξίας Σβώλου

Σαν ιδέα, το scream therapy γεννήθηκε ως ομαδική θεραπεία από την δεκαετία του 1970 αλλά πλέον έχει πάρει σάρκα και οστά, εδώ και δύο χρόνια στο Σικάγο, σαν scream club, που λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα.



Στην περίφημη λίμνη Μίσιγκαν, ένας νεαρός, ο Manny Hernandez, ξεκίνησε τη θεραπεία της κραυγής πέρσι με την κοπέλα του, μια ημέρα που επιχείρησαν να εκτονώσουν το άγχος που τους είχε καταβάλει και πολύ γρήγορα απέκτησε ακόλουθους οι οποίοι σήμερα ξεπερνούν τα 200 άτομα.



Άνθρωποι κάθε ηλικίας μαζεύονται Σάββατα ή Κυριακές απόγευμα στην ακτή της λίμνης και εκτονώνονται με την θεραπεία της κραυγής βγάζοντας δηλαδή αρχέγονες κραυγές, όλοι μαζί.

