Θωρακισμένος στην ουσία είναι αυτός που έχει αυτογνωσία, ψυχική αντοχή, εσωτερικές αξίες -πίστη και ισορροπία. Το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή είναι εκτεθειμένο στα μάτια της κοινωνίας ,νόμοι κριτικές και αποφάσεις λαμβάνονται τις περισσότερες φορές ερήμην του ,πράγμα που τον καθιστά καθημερινά απολογούμενο και όχι πρωταγωνιστή σε θέματα που είναι του άμεσου ενδιαφέροντος του .

του Ηλία Τσολάκη, Προέδρου της ΠΟΑΔ (Το άρθρο δημοσιεύτηκε στον Οδηγό Ασφάλισης που κυκλοφόρησε με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 14/12/2025)

Σίγουρα το περιβάλλον που ζει και δραστηριοποιείται δεν είναι το φιλικότερο όλων των άλλων επαγγελμάτων αφου η δραστηριότητα του δεν πηγάζει απο τα προσωπικά του θέλω αλλά απο τα θέλω των πελατών του ,των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμβάλλεται αλλά και απο τα πρέπει του κράτους.

Εαν θα έπρεπε να είναι θωρακισμένος ΝΑΙ θα έπρεπε, και είναι το ζητούμενο για να εργάζεται με περισσότερη αυτοτέλεια και ελευθερία.

Εαν θα έπρεπε να έχει άμυνες απέναντι στην υπερέκθεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ΝΑΙ θα έπρεπε .

Λόγω της ιδιότητας μου ως Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών θα σας έλεγα ότι η θωράκιση μας έρχεται ΜΟΝΟΝ μέσα απο τα συλλογικά μας όργανα με την δύναμη που αντλούμε καθημερινά απο τον μεγάλο αριθμό των συναδέλφων που εμπιστεύονται τις προκλήσεις των καιρών στα συνδικαλιστικά όργανα που τους εκπροσωπούν .

Ερωτηθείς απο μεγάλο αριθμό συναδέλφων πως μπορεί να επιβιώσει ένας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής σε αυτό το περιβάλλον θα τους έλεγα ότι οι θωράκιση τους είναι η αντίσταση απέναντι στην καθημερινή πάλη της αμφισβήτησης . Και η καθημερινή απόδειξη ότι με όσα πραγματεύονται τα κάνουν ορθά και με γνώμονα το συμφέρον των άλλων και όχι πάντα το προσωπικό τους. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δίνουμε σε όποιον μας ρωτάει εάν νοιώθουμε θωρακισμένοι .

Τα νομικά πλαίσια που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι αυτά που θωρακίζουν ένα επάγγελμα όπως αυτό του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Ο Ν5483 /18 είναι ξεκάθαρος και πρέπει να υλοποιηθεί πλήρως τόσο απο τις Ασφαλιστικές Εταιρείες απέναντι στα φυσικά δίκτυα πωλήσεων όσο και στις διαδικτυακές πλατφόρμες πώλησης αλλά και τα τραπεζικά συμφέροντα και όχι να εφαρμόζεται μονομερώς και κατά περίπτωση .

Απο την άλλη πλευρά ο Έλληνας καταναλωτής πρέπει να νοιώθει ότι η επιλογή του να εμπιστευτεί τις ασφαλιστικές του ανάγκες σε έναν Επαγγελματία Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή είναι η ορθή λύση και ο λόγος είναι οι δικλείδες ασφαλείας που μεσολαβούν μεταξύ αυτής της σχέσης και του κράτους. Πιστοποιήσεις ικανοτήτων και διαρκή εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και κατηγοριών στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση την θωρακίζει .

Ας κρατήσουμε ότι ο ¨θώρακας ¨εδώ δεν είναι ένα ατσάλι αλλά η καλλιεργημένη ψυχή του Έλληνα Επαγγελματία Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή .