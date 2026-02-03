Για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλισμένων μίλησε ο Ηλίας Τσολάκης, πρόεδρος της ΠΟΑΔ, κατά τη συζήτηση των ασφαλιστών που έγινε στις 26 Γενάρη για τη μείωση των προμηθειών στο ξενοδοχείο Τιτάνια.

Χαρακτήρισε το ζήτημα ως ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και υποστήριξε ότι μόνο με δραστικές λύσεις επί του πεδίου μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα και κάλεσε σε παραμερισμό των διαχωρισμών, τονίζοντας ότι η μάχη δίνεται για την επιβίωση του επαγγέλματος και των επόμενων γενεών.

Όπως είπε χαρακτηριστικά “έχουμε πόλεμο και πρέπει να τον κερδίσουμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Ο κατακερματισμός δεν έχει θέση εδώ”.

Το διακύβευμα της κινητοποίησης, είπε ότι, αφορά άμεσα τη διασφάλιση του μέλλοντος και των επόμενων γενεών ασφαλιστών. Τέλος, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΔ επεσήμανε ότι οι αποφάσεις για τις περαιτέρω δράσεις θα ληφθούν από τα σωματεία, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη βούληση των συναδέλφων τους, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη μαζική συμμετοχή στη συνεχιζόμενη ψηφοφορία. Η ενιαία αυτή στάση αποτελεί το ισχυρότερο όπλο της διαμεσολάβησης απέναντι στις μονομερείς πρακτικές των εταιρειών