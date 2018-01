ΙΑΣΩ: “Advanced Course in Gynecologic Laparoscopy”

Την Παρασκευή 26/01 και το Σάββατο 27/01/2018 θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ το “Advanced Course in Gynecologic Laparoscopy”. Το σεμινάριο περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση (hands on course) η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28/01 και τη Δευτέρα 29/01/18 στο Πειραματικό – Ερευνητικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ).

Το ΙΑΣΩ όπως είναι γνωστό διαθέτει ένα από τα αρτιότερα και μεγαλύτερα τμήματα λαπαροσκοπικής χειρουργικής στη χώρα μας. Έχει 6 «state of the art» χειρουργεία, στα οποία πραγματοποιούνται περισσότερες από 3.500 λαπαροσκοπικές επεμβάσεις το χρόνο για πάνω από μία δεκαετία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των Ιατρών για τις εφαρμογές και τις εξελίξεις της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στη σύγχρονη γυναικολογία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Βασικές αρχές που αφορούν στην οργάνωση του χειρουργείου, την ασφαλή διαχείριση των περιστατικών και την αποφυγή πιθανών επιπλοκών

Στοχευμένες ομιλίες από διακεκριμένους ομιλητές που αναφέρονται σε συγκεκριμένες γυναικολογικές παθήσεις και στην ορθή λαπαροσκοπική αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων

Ζωντανή μετάδοση χειρουργικών επεμβάσεων κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες ιατροί θα είναι σε θέση να σχολιάζουν και να θέτουν ερωτήματα στον χειρουργό

Το σεμινάριο θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές.

Επίσημοι προσκεκλημένοι είναι:

Ο RABISCHONG BENOIT Professor, M.D, Ph.D, Clermont-Ferrand, France και ο WATTIEZ ARNAUD Head of GYN Department, Latifa Hospital, Dubai- UAE, Prof OB/GYN University of Strasbourg, France

Συντονιστής της εκδήλωσης είναι ο Καθηγητής Εμμανουήλ Διακομανώλης, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΑΣΩ.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο κ. Παντελής Ι. Τρομπούκης, Μέλος Ενδοσκοπικής Ομάδας ΙΑΣΩ Ακαδημαϊκός Υπότροφος Γ΄Μ/Γ Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η επιστημονική αυτή εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους ιατρούς ανεξαρτήτως της εμπειρίας τους στη λαπαροσκοπική χειρουργική και η συμμετοχή είναι δωρεάν.