Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική σε συνεργασία με τη Παθολογική Λοιμωξιολογική Κλινική διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Λοιμώξεις στη Μαιευτική και Γυναικολογία», η οποίαθα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, ώρα 09:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι).

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης και της ορθής αντιμετώπισης των λοιμώξεων που εμφανίζονται στη γυναίκα στην αναπαραγωγική ηλικία, κατά την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία. Οι λοιμώξεις αυτές ιδιαίτερα κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για την ζωή της μητέρας και του νεογνού.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κλινική προσέγγιση, στη χρήση των αντιμικροβιακών παραγόντων με ασφάλεια, καθώς και στις ιογενείς λοιμώξεις με ιδιαίτερη σημασία για τη μητέρα και το έμβρυο. Μέσα από την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παθολόγων, γυναικολόγων, μαιευτήρων, λοιμωξιολόγων και επαγγελματιών υγείας.

Η Ημερίδα περιλαμβάνει εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων, που θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι υποτροπιάζουσες αιδοιοκολπίτιδες, η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου, οι ουρολοιμώξεις στην εγκυμοσύνη, η αντιβιοτική αγωγή κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού, καθώς και οι ιογενείς λοιμώξεις με μαιευτική σημασία. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη παρουσίαση αφιερωμένη στη γυναίκα ως πηγή έμπνευσης στην Τέχνη.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν με ομιλίες εκλεκτοί και διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως οι κ.κ.: Αθανάσιος Φ. Βλάχος, Παναγιώτης Γαργαλιάνος – Κακολύρης, Μωυσής Λελέκης, Ευριπίδης Μπιλιράκης, Βασιλική Παπαευαγγέλου, Γεώργιος Σαμώνης, Σταύρος Φωτόπουλος, Μαρία Χίνη.

Συντονιστής της ημερίδας είναι ο κ. Μάριος Κ. Λαζανάς, Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής Παθολογικής – Λοιμωξιολογικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων Ομίλου ΙΑΣΩ.

Η συμμετοχή και η παρακολούθηση θα είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να την παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία, αλλά και μέσω Live Streaming στο ακόλουθο link: https://bit.ly/3VHB2aZ

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 6383906 (Αθηνά Άντζου, Υπεύθυνη Επιστημονικού Προγράμματος, Εκδηλώσεων & Συνεδρίων Ομίλου ΙΑΣΩ).

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την ημερίδα στο ακόλουθο link: https://bit.ly/4mD8evr