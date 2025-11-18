H Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ συμμετέχει και φέτος ενεργά στο παγκόσμιο κίνημα Movember, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανδρών γύρω από την αξία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου της υγείας τους.
Με φετινό μήνυμα «Κάνε την πρόληψη συνήθεια!», το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική ενθαρρύνει με χιούμορ αλλά και ουσία όλους τους άνδρες να εντάξουν τον προληπτικό έλεγχο στην καθημερινότητά τους και προσφέρει όλα τα πακέτα healthUp MEN και PROSTATE, σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές με έκπτωση 40%. Πιο αναλυτικά:
healthUp PROSTATE, στην προνομιακή τιμή των 53€: PSA, Free PSA, Υπερηχογράφημα προστάτη, ουρολογική εξέταση. Συστήνεται για άνδρες ηλικίας 40 ετών και άνω.
healthUp MEN BASIC, στην προνομιακή τιμή των 24€: Βασικές αιματολογικές εξετάσεις και ιατρική αξιολόγηση. Συστήνεται για άνδρες έως 30 ετών.
healthUp MEN ADVANCED, στην προνομιακή τιμή των 41€: Αιματολογικός και απεικονιστικός έλεγχος και εξέταση από Οφθαλμίατρο, ΩΡΛ και Παθολόγο. Συστήνεται για άνδρες 30-40 ετών.
healthUp MEN PLUS, στην προνομιακή τιμή των 114€: Πλήρης αιματολογικός και απεικονιστικός έλεγχος και εξέταση από Οφθαλμίατρο, ΩΡΛ, Καρδιολόγο και Παθολόγο. Συστήνεται για άνδρες ηλικίας 40 ετών και άνω.
