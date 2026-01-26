Το Heart Rhythm Center του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική επιβεβαιώνει την ηγετική του θέση στον τομέα της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας, πραγματοποιώντας τις πρώτες στην Ελλάδα επεμβάσεις κατάλυσης (ablation) κολπικής μαρμαρυγής με τη χρήση του υπερσύγχρονου συστήματος Volt™ Pulsed Field Ablation (PFA).

Η συγκεκριμένη επέμβαση αποτελεί ορόσημο για τα ιατρικά δεδομένα της χώρας, καθώς η τεχνολογία Pulsed Field Ablation (PFA) αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή στη θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούν ακραίες θερμοκρασίες (θερμότητα ή ψύξη), το σύστημα Volt χρησιμοποιεί παλμική κατάλυση με επιλεκτική στόχευση του καρδιακού ιστού και απόλυτη ακρίβεια στην θέση απόδοσης της θεραπείας.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Volt PFA:

Μέγιστη Ασφάλεια μέσω ιστοεπιλεκτικότητας: Στοχεύει αποκλειστικά τα καρδιομυοκύτταρα, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε παρακείμενους κρίσιμους ιστούς.

Στοχεύει αποκλειστικά τα καρδιομυοκύτταρα, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο τραυματισμού σε παρακείμενους κρίσιμους ιστούς. Πλήρης Ενσωμάτωση με το Σύστημα Χαρτογράφησης EnSite™ X: Το σύστημα Volt συνδυάζεται πλήρως με την πλατφόρμα 3D χαρτογράφησης EnSite™ X. Αυτό επιτρέπει στον επεμβατικό ηλεκτροφυσιολόγο να έχει live οπτικοποίηση της θέσης του καθετήρα και των ηλεκτρικών πεδίων σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι η ενέργεια αποδίδεται ακριβώς εκεί που χρειάζεται.

Το σύστημα Volt συνδυάζεται πλήρως με την πλατφόρμα 3D χαρτογράφησης EnSite™ X. Αυτό επιτρέπει στον επεμβατικό ηλεκτροφυσιολόγο να έχει της θέσης του καθετήρα και των ηλεκτρικών πεδίων σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι η ενέργεια αποδίδεται ακριβώς εκεί που χρειάζεται. Βελτιστοποιημένη Σχεδίαση Καθετήρα (Balloon-in-Basket): Ο ειδικός σχεδιασμός του καθετήρα Volt επιτρέπει την καλύτερη επαφή με το καρδιακό τοίχωμα, ακόμη και σε δύσκολες ανατομίες, διασφαλίζοντας τη δημιουργία μόνιμων και συνεχών βλαβών που αποτρέπουν την υποτροπή της αρρυθμίας.

Ο ειδικός σχεδιασμός του καθετήρα Volt επιτρέπει την καλύτερη επαφή με το καρδιακό τοίχωμα, ακόμη και σε δύσκολες ανατομίες, διασφαλίζοντας τη δημιουργία μόνιμων και συνεχών βλαβών που αποτρέπουν την υποτροπή της αρρυθμίας. Δραστική Μείωση Χρόνου Επέμβασης: Η ταχύτητα απόδοσης των παλμών επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε σημαντικά λιγότερο χρόνο συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους, μειώνοντας την παραμονή του ασθενούς στο χειρουργείο και επιταχύνοντας την ανάρρωση και την επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Η ομάδα του Heart Rhythm Center του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, πλαισιωμένη από κορυφαίους επεμβατικούς ηλεκτροφυσιολόγους με διεθνή εμπειρία, παραμένει προσηλωμένη στην παροχή πρότυπων θεραπειών για την αντιμετώπιση των καρδιακών αρρυθμιών. Η επιτυχής ενσωμάτωση του συστήματος Volt PFA επιβεβαιώνει τη στρατηγική δέσμευση του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών κορυφαίου επιπέδου μέσω της επένδυσης σε τεχνολογίες αιχμής.

Ο κος Παναγιώτης Ιωαννίδης, MD, PhD, Καρδιολόγος-Ηλεκτροφυσιολόγος, Διευθυντής του Heart Rhythm Center, δήλωσε σχετικά: «Η εισαγωγή του συστήματος Volt PFA στην ελληνική πραγματικότητα αλλάζει τα δεδομένα για τους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Στο ΙΑΣΩ Γενική Κλινική προσφέρουμε πλέον μια λύση που συνδυάζει την ταχύτητα με ένα πρωτόγνωρο επίπεδο ασφάλειας και ακρίβειας, εξασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή έκβαση για τους ασθενείς μας και την ταχύτερη επάνοδό τους στην καθημερινότητα».

Με αυτή την πρωτοπορία, το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της σύγχρονης καρδιολογίας, παραμένοντας πρότυπος φορέας υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς.