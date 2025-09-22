Ο Όμιλος ΙΑΣΩ εγκαινιάζει μια νέα εποχή στη διαγνωστική απεικόνιση με την εγκατάσταση του PET/CT Discovery MI Gen2 της GE HealthCare, του πλέον εξελιγμένου υβριδικού συστήματος ποζιτρονιακής τομογραφίας. Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί το όραμα του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της Ιατρικής Ακριβείας και της εξατομικευμένης φροντίδας, προσφέροντας στους ασθενείς μία διαγνωστική εμπειρία κορυφαίου επιπέδου.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον εξελιγμένα διαγνωστικά συστήματα στον κόσμο, σχεδιασμένο να προσφέρει υψηλή ευκρίνεια, μέγιστη ασφάλεια και βελτιωμένη εμπειρία για τον ασθενή, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες όπως:

Ψηφιακοί ανιχνευτές 2ης γενιάς με τεχνολογία SiPM και Time of Flight (ToF)

Αλγόριθμος ανακατασκευής εικόνων Q.Clear για την ακριβή ποσοτικοποίηση της νόσου, την εξάλειψη του θορύβου στην εικόνα και την ταυτόχρονη μείωση της δόσης ακτινοβολίας στον ασθενή σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα

Πλήρως ψηφιακό σύστημα διαχείρισης της αναπνευστικής κίνησης Motion Free

Σύστημα αυτοματοποιημένης τοποθέτησης του ασθενούς, Auto IN, για την βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του ασθενούς, την αυξημένη ασφάλεια και τα ακριβή αποτελέσματα.

Το νέο PET/CT, στην σύγχρονη εποχή της Θερανοστικής, αποτελεί σημείο αναφοράς για την ακριβή διάγνωση Ογκολογικών, Νευρολογικών και Καρδιολογικών παθήσεων, με τη χρήση εξειδικευμένων ραδιοφαρμάκων που επιτρέπουν:

Ογκολογία: Ανίχνευση, διάγνωση, αρχική σταδιοποίηση, επανασταδιοποίηση και αξιολόγηση της ανταπόκρισης σε θεραπείες σε διάφορες νεοπλασίες με ραδιοφάρμακα, όπως το FDG, PSMA (ειδικό φάρμακο για τον καρκίνο του προστάτη).

Καρδιολογία: Μελέτη της αιμάτωσης και της λειτουργίας του μυοκαρδίου με νέο ραδιοφάρμακο διαθέσιμο από την αρχή της νέας χρονιάς, το 18F -Flurpiridaz.

Νευρολογία: Διάγνωση της νόσου Alzheimer, 18F-Vizamyl

Οφέλη για τους ασθενείς:

Υψηλότερη διαγνωστική ακρίβεια και ανίχνευση μικρότερων βλαβών

Μειωμένη έκθεση σε ακτινοβολία έως και 40%

Ταχύτατη διαδικασία εξέτασης και αυξημένη άνεση

Συντομότερη διάρκεια εξέτασης

Ενισχυμένη άνεση και ασφάλεια μέσω του Auto-IN

Πρόσβαση σε εξειδικευμένα ραδιοφάρμακα για εξατομικευμένη διάγνωση σε ογκολογικές, καρδιολογικές και νευρολογικές παθήσεις

Οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας:

Ψηφιακή τεχνολογία SiPM 2ης γενιάς για κορυφαία ευαισθησία

Ενισχυμένη διαγνωστική ακρίβεια μέσω της Τεχνολογίας ToF

Q.Clear για ποσοτική ακρίβεια και εικόνα χωρίς θόρυβο

Motion Free για καταγραφή χωρίς αναπνευστική παραμόρφωση

Δυνατότητα αξιοποίησης εξειδικευμένων ραδιοφαρμάκων που ενισχύουν την προηγμένη ανάλυση.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στον χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής ενώ διαθέτουν κορυφαία επιστημονική κατάρτιση και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο, εγγυώντας την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με έμφαση στην επιστημονική ακρίβεια, την τεχνολογική υπεροχή και την ανθρώπινη προσέγγιση που αξίζει κάθε ασθενής, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ουσιαστικής φροντίδας.

Με την απόκτηση του Discovery MI Gen2 και την αξιοποίηση νέων ραδιοφαρμάκων, ο Όμιλος ΙΑΣΩ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ηγετικό κέντρο υγείας στην Ελλάδα, εισάγοντας τεχνολογίες αιχμής που ενισχύουν την προληπτική ιατρική, την αξιοπιστία στη διάγνωση και τη θεραπευτική παρακολούθηση.

Από αριστερά: οι κ.κ. Χριστίνα Κωνσταντίνου, Νοσηλεύτρια ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Βασίλειος Πρασόπουλος, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Τμήματος PET C/T, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Γιάννης Καγκλής, Ακτινοφυσικός, Φυσικός Ιατρικής. ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Ελένη Κούμπου, Τεχνολόγος Τμήματος PET C/T, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και η Νίκη Χατζάκη, Γραμματέας Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής – PET C/T ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.