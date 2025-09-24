Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Γενική Κλινική ΙΑΣΩ πρωτοποριακή επέμβαση Ρομποτικής διπλής Μαστεκτομής και Αποκατάστασης σε γυναίκα 42 ετών, φορέα του γονιδίου BRCA1 που ευθύνεται για τον κληρονομικό καρκίνο του μαστού, με την χρήση του ρομποτικού συστήματος DaVinciXi.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον κο Γεώργιο Μεταξά, Χειρουργό Μαστού, Διευθυντή Γ’ Κλινικής Μαστού της Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ και την ομάδα του, υπό την επίβλεψη του πρωτοπόρου της τεχνικής, Dr Antonio Toesca, Διευθυντή της Μονάδας Μαστού στο Candiolo Cancer Institute στο Τορίνο της Ιταλίας.

Στην ομάδα συμμετείχαν οι κ.κ. Νικόλαος Μουστάκης, Πλαστικός Χειρουργός, Εύη Γαλανοπούλου Θεοχάρη, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τμήματος, Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος, Συνεργάτης Αναισθησιολόγος, Ιωάννης Παπαπαναγιώτου, Γυναικολόγος, Βαγγέλης Βλαχαΐτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αναισθησιολογικού Τμήματος, Γεώργιος Ματσαηδόνης, Εργαλειοδότης, Σμαράγδα Μπούση και Ευαγγελία Επιτροπάκη, Νοσηλεύτριες Xειρουργείου.

Με το ρομποτικό σύστημα επιτυγχάνεται μαστεκτομή και αποκατάσταση με ελάχιστα ορατή τομή 3 εκατοστών κάτω από την μασχάλη, με μεγάλη ακρίβεια, λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, καλύτερη διατήρηση της αισθητικότητας του δέρματος και της θηλής και μικρότερη πιθανότητα τοπικών επιπλοκών. Η ασθενής κινητοποιήθηκε την ίδια ημέρα και πήρε εξιτήριο το επόμενο πρωί.