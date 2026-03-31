Η 14η Υβριδική Επιστημονική Ημερίδα του ΙΑΣΩ Παίδων με θέμα «Σύγχρονα Παιδιατρικά Θέματα – Λοιμώξεις και Εμβόλια», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 04 Απριλίου 2026, ώρα 09:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΙΑΣΩ (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι), με αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στην παιδιατρική, με έμφαση στις λοιμώξεις και τα εμβόλια.

Η ημερίδα, που αποτελεί θεσμό για την επιστημονική κοινότητα, θα φιλοξενήσει διακεκριμένους επιστήμονες και θα καλύψει θέματα όπως οι παιδιατρικές λοιμώξεις (RSV, ουρολοιμώξεις, λοιμώξεις νεογνών), οι σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, καθώς και οι εξελίξεις στον εμβολιασμό. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν ζητήματα χειρουργικής αντιμετώπισης λοιμώξεων και η σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει και στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στην post-Covid εποχή, καθώς και στον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού στην ασφάλεια των ασθενών. Η ημερίδα πλαισιώνεται από τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από τον χώρο της παιδιατρικής, της λοιμωξιολογίας και των χειρουργικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα μεταφέρουν εξειδικευμένη γνώση και πολύτιμη κλινική εμπειρία.

Επιστημονικά Υπεύθυνοι της ημερίδας είναι η κα. Βάνα Παπαευαγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Λοιμωξιολογικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου Λοιμώξεων ΙΑΣΩ Παίδων, η κα. Θεοδώτα Λιακοπούλου – Τσιτσιπή MD, PhD, Συντονίστρια Παιδιατρικού Τομέα, Διευθύντρια Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων, τ. Επιμελήτρια Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ και ο κ. Χρήστος Χιωτίνης, Συντονιστής Παιδοχειρουργικού Τομέα, Διευθυντής Γ΄ Παιδοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Παίδων.

Η συμμετοχή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα με φυσική παρουσία, αλλά και μέσω live streaming στο ακόλουθο link: https://bit.ly/4c7NHfl

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 211 2105553 (Γραμματεία Ημερίδας – Welcome Congress & Travel Ltd) ή 210 6383906 (Αθηνά Άντζου – Υπεύθυνη Επιστημονικού Προγράμματος, Εκδηλώσεων & Συνεδρίων Ομίλου ΙΑΣΩ).