Το ΙΑΣΩ, η μεγαλύτερη Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική στην Ευρώπη, σε συνεργασία με τη Neoscreen, φέρνει τον νεογνικό γονιδιωματικό έλεγχο Neonatal BabyGen, μια πρωτοποριακή εξέταση που ανοίγει τον δρόμο για το μέλλον της προληπτικής ιατρικής.

Ο Neonatal BabyGen είναι ο έλεγχος που δίνει τη δυνατότητα να ανιχνευθούν έγκαιρα σοβαρά γενετικά, μεταβολικά και σπάνια νοσήματα μέσα από την ανάλυση DNA του νεογνού, ήδη από τις πρώτες ημέρες της ζωής του. Ο έλεγχος επικεντρώνεται σε στοχευμένη ανάλυση 500 – 600 γονιδίων υψηλής σημασίας, τα οποία σχετίζονται με κληρονομικά νοσήματα, μεταβολικές διαταραχές, σπάνια αλλά σοβαρά σύνδρομα και παθήσεις που μπορούν να προληφθούν ή να αντιμετωπιστούν Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς και οι θεράποντες ιατροί αποκτούν πολύτιμη γνώση, που επιτρέπει την έγκαιρη πρόληψη, παρακολούθηση και, όπου χρειάζεται, θεραπευτική παρέμβαση πριν ακόμη εμφανιστούν συμπτώματα.

Η διαδικασία είναι απλή, ανώδυνη και απόλυτα ασφαλής: απαιτούνται μόνο λίγες σταγόνες αίματος, οι οποίες υποβάλλονται σε ανάλυση Νέας Γενιάς (Next Generation Sequencing – NGS). Τα αποτελέσματα παραδίδονται στους γονείς σε 15–20 εργάσιμες ημέρες και συνοδεύονται από κλινική γενετική συμβουλευτική.

Η Neoscreen αποτελεί εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ελλάδα με τεχνολογική επάρκεια για ολοκληρωμένο γονιδιωματικό έλεγχο, διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στον νεογνικό κλινικό έλεγχο και πάνω από 10 χρόνια εξειδίκευσης στην ανάλυση γονιδιώματος.

Με τον Neonatal BabyGen, το ΙΑΣΩ και η Neoscreen προσφέρουν στους γονείς την ευκαιρία να κάνουν ένα σημαντικό δώρο στα παιδιά τους: τη γνώση για το μέλλον της υγείας τους.