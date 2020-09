Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, το ΙΑΣΩ Παίδων πραγματοποιεί διαγωνισμό στο Facebook και στο Instagram και προσφέρει 20 check up.

Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, διεκδικώντας τα check up του ΙΑΣΩ Παίδων και για να μοιραστείτε στιγμές που έχετε ζήσει με τα παιδιά σας όταν κάνουν check up, επισκεφτείτε τη σελίδα του Ομίλου ΙΑΣΩ στο Facebook και κάτω από το post του διαγωνισμού γράψτε με comment τις πιο αστείες σκέψεις του παιδιού σας κάθε φορά που κάνει check up και κάντε tag έναν φίλο σας ή στο Instagram, κάντε follow τη σελίδα του Ομίλου ΙΑΣΩ, comment τις πιο τρελές σκέψεις που σας εκμυστηρεύονται τα παιδιά πριν από κάθε check up και tag ένα φίλο σας για να του υπενθυμίσετε την αναγκαιότητα του check up.

Την Τετάρτη 23/9/2020, 20 τυχεροί θα κερδίσουν μετά από κλήρωση 20 check up από το ΙΑΣΩ Παίδων. Θα κληρωθούν 10 νικητές μέσω Facebook και 10 μέσω Instagram.

Τα πακέτα προληπτικών εξετάσεων που μπορούν να επιλέξουν οι νικητές είναι τα ακόλουθα:

Βασικό πακέτο 65€: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση

Έλεγχος άθλησης 80€: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση, δερματολογικός έλεγχος

Ολοκληρωμένος ΩΡΛ έλεγχος 40€: ΩΡΛ εξέταση, ακοόγραμμα και τυμπανόγραμμα

Έλεγχος & Διαχείριση Σωματικού Βάρους 75€: εξέταση από Παιδίατρο-Ενδοκρινολόγο και εξέταση από Διατροφολόγο-Διαιτολόγο με τη μέθοδο αξιολόγησης σωματικής σύστασης BOD POD & χορήγηση διαιτολογίου

Έλεγχος Σπονδυλικής Στήλης – Σκολίωσης 35€: επισκόπηση των σημαντικών χαρακτηριστικών, αναλυτικό αναπτυξιολογικό ιστορικό, forward bending test, σε συνεργασία με Χειρουργό Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης

Κινητική Ανάλυση Στάσης & Βάδισης 40€: εμβιομηχανική ανάλυση στήριξης πελμάτων, πελματογράφημα, αξιολόγηση των δεδομένων του πελματογραφήματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού, ακολουθήστε το link: www.iasopaidon.gr/όροι-συμμετοχής