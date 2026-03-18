Το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, στο πλαίσιο των ενεργειών του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΙΑΣΩ «δίπλα σας» και με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης και ασφάλειας, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας με τίτλο: «Γιατί Συμβαίνουν τα Τροχαία – Πώς να μην Εμπλακείτε Ποτέ σε Τροχαίο» καικαλεί γονείς και εφήβους να το παρακολουθήσουν.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, στις 15:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ (Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι).

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την Ακαδημία Ασφαλούς Οδήγησης – Riding School Θανάσης Χούντρας, Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Προπονητή Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΓΓΑ) και Εκπαιδευτή Ασφαλούς Οδήγησης και τον δημοσιογράφο Θωμά Κ. Ευθυμίου, Automotive & Motorsport specialist, δύο καταξιωμένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον χώρο της οδικής ασφάλειας και της αυτοκίνησης.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν, με διαδραστικό τρόπο και τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού, οι βασικές αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και πρακτικοί τρόποι πρόληψης και αποφυγής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οδική ασφάλεια της χρήσης δικύκλου, στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά την οδήγηση και στην έννοια της «ψευδαίσθησης ασφάλειας», καθώς και σε κρίσιμους παράγοντες όπως η ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ζώνης ασφαλείας.

Παράλληλα, το σεμινάριο στοχεύει στην αφύπνιση των εφήβων και στη μείωση της άγνοιας γύρω από βασικά ζητήματα οδικής ασφάλειας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς από νεαρή ηλικία.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, διαδραστικό σεμινάριο που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και τη συζήτηση του κοινού, προβάλλοντας δημιουργικά videos από διεθνείς καμπάνιες για την οδική ασφάλεια, με στόχο την ουσιαστική αλλαγή στάσης και την καλλιέργεια οδηγικής συνείδησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε χρήστη του οδικού δικτύου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Η Γενική Κλινική του ΙΑΣΩ θέλοντας να συμβάλλει ενεργά στην προαγωγή της πρόληψης και της ασφάλειας, ενισχύοντας τη διαμόρφωση μιας πιο υπεύθυνης οδηγικής κουλτούρας πάντα με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καλεί γονείς και εφήβους να το παρακολουθήσουν.