Η Δ’ Καρδιολογική Κλινική του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, με μεγάλη εμπειρία στη διακαθετηριακή αντιμετώπιση δομικών παθήσεων της καρδιάς — όπως οι βαλβιδοπάθειες της αορτικής, της μιτροειδούς και της τριγλώχινας βαλβίδας, οι παραβαλβιδικές διαφυγές και τα μεσοκολπικά ελλείμματα — συνεχίζει να πρωτοπορεί στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας.

Μετά την πιστοποίησή της από το ΚΕΣΥ ως Κέντρο Εμφύτευσης Διακαθετηριακών Βαλβίδων, η Κλινική έχει ήδη πραγματοποιήσει, έως και τις 27/1/2026, τέσσερις διακαθετηριακές αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας, ενώ έχουν προγραμματιστεί επιπλέον περιστατικά για τις επόμενες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, ο Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, ΕΚΠΑ, Επεμβατικός Καρδιολόγος και Διευθυντής της Δ’ Καρδιολογικής Κλινικής Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, μαζί με τους δύο συμμετέχοντες επεμβατικούς καρδιολόγους κ.κ. Αναστάσιο Μαραθωνίτη, Επιμελητή, και Κωνσταντίνο Καλογερά, Συνεργάτη της Κλινικής προχώρησαν, ανάλογα με την κατάλληλη ανατομία του κάθε ασθενούς, στη εμφύτευση βαλβίδων τεχνολογίας αιχμής με άριστα αποτελέσματα και σύντομη διάρκεια νοσηλείας, μόλις τριών ημερών. Στις επεμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν:

Βαλβίδα Medtronic Evolut FX + valve, με ειδικό σχεδιασμό που επιτρέπει την πρόσβαση στις στεφανιαίες αρτηρίες και μετά την τοποθέτησή της. Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη βαλβίδα της κατηγορίας της και την πρώτη που εμφυτεύθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Βαλβίδα Edwards SAPIEN 3 Ultra RESILIA Transcatheter Heart Valve, με καινοτόμο τεχνολογική επεξεργασία που προσδίδει εξαιρετική ανθεκτικότητα και αποτρέπει την εναπόθεση ασβεστίου στον ιστό της. Βαλβίδες Medtronic Evolut FX valve, με αποδεδειγμένα εξαιρετικά μακροχρόνια αποτελέσματα.

Οι επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν με ταυτόχρονη καρδιοχειρουργική κάλυψη από τον κ. Ιωάννη Χλωρογιάννη, MD, PhD, Καρδιοχειρουργό, Συντονιστή Διευθυντή Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και τον κ. Γεώργιο Αναστασιάδη, Καρδιοχειρουργό, Επιμελητή Α’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική. Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή αναισθησιολόγων του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική κ.κ. Χρυσοβαλάντη Ποθητάκη και Βασίλη Κυριακόπουλου, καθώς και του κ. Αντώνιου Παπαγεωργίου, Αγγειοχειρουργού, Διευθυντή Β’ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Υπεύθυνου Αγγειοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων.

Ιδιαίτερα καθοριστιτκή υπήρξε και η συνεισφορά του συνόλου του προσωπικού του Αιμοδυναμικού Τμήματος ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, υπό τον προϊστάμενο κ. Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο, καθώς και του εξειδικευμένου προσωπικού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, υπό τη διεύθυνση του κ. Σταύρου Αλοΐζου.

Η Δ’ Καρδιολογική Κλινική του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική επενδύει σταθερά στην ιατρική καινοτομία, την επιστημονική αριστεία και την εξατομικευμένη φροντίδα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας θεραπείες και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.