Την θέση του στο Ιατρικό Αθηνών ενίσχυσε ο βασικός μέτοχος και ιδρυτής του ομίλου, Γιώργος Αποστολόπουλος, αγοράζοντας μέσω της αγοράς 2,524 εκατ. μετοχών της εισηγμένης.

Ειδικότερα αναφέρεται:

Η “ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (“Εταιρεία”) ανακοινώνει, συμφώνως προς το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε την 01.09.2025, ότι η εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”, απέκτησε 224.000,00 μετοχές της Εταιρείας την 28.8.2025 έναντι τιμήματος 439.040,00 ευρώ, με τιμή 1,960 ευρώ ανά μετοχή και 2.300.000,00 μετοχές της Εταιρείας την 29.8.2025 έναντι τιμήματος 4.519.500,00 ευρώ με τιμή 1,965 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”, είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Χρήστο Γ. Αποστολόπουλο, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.”