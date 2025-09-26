Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση “Ready to Trade: Elevating Exports through ESG, Data Intelligence & Innovation”, που διοργάνωσε η ICAP CRIF με την στήριξη σημαντικών χορηγών, φορέων και υποστηρικτών.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 120 στελέχη επιχειρήσεων, decision makers και εκπροσώπους θεσμικών φορέων, οι οποίοι συμμετείχαν σε έναν ζωντανό διάλογο γύρω από τις προοπτικές των εξαγωγών, την ενσωμάτωση του ESG ως στρατηγικού εργαλείου και τις προκλήσεις / ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ενότητες και Συζητήσεις

-Εναρκτήριος Χαιρετισμός

Την εκδήλωση άνοιξε ο Σέρκο Κουγιουμτζιάν, Executive Director, ICAP CRIF, ο οποίος τόνισε τον ρόλο της εταιρείας ως στρατηγικού εταίρου αξιοπιστίας και ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από λύσεις business information, predictive analytics και ESG. Ο ίδιος δήλωσε: «Με το Ready to Trade θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο όπου οι επιχειρήσεις της

Βόρειας Ελλάδας μπορούν να ανταλλάξουν γνώση, να μοιραστούν καλές πρακτικές και να δουν στην πράξη πώς δεδομένα, ESG και καινοτομία μπορούν να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης και εξωστρέφειας».

-Ομιλία ΣΕΒΕ

Ο Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ, παρουσίασε τα τελευταία δεδομένα και τις τάσεις των ελληνικών εξαγωγών, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για στρατηγική προσαρμογή σ΄ένα γεωπολιτικά ρευστό περιβάλλον.

-Exports Panel – “Εξαγωγές Βόρειας Ελλάδας: Επιβίωση ή Εξέλιξη;”

Συμμετείχαν:

Δημήτρης Λακασάς, CEO, Olympia Electronics

Βαγγέλης Καζάκης, Εμπορικός Διευθυντής, Allianz Trade

Θοδωρής Υφαντίδης, Exports Director, ISOMAT

Τη συζήτηση συντόνισε ο Παναγιώτης Χασάπης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒΕ.

Το πάνελ επικεντρώθηκε στην ετοιμότητα των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, στη σημασία των digital εργαλείων και στη στρατηγική διαφοροποίηση των αγορών.

-Ομιλία: “Grow & Thrive Through Data and Analytical Insights”

Ο Αργύρης Καλδίρης, Marketing Director, ICAP CRIF, ανέδειξε τον ρόλο των δεδομένων, των αξιολογήσεων και των predictive analytics ως οδηγών για τη στρατηγική των εξαγωγών και τη μείωση του ρίσκου.

-Keynote: “AI vs Reality: Υποσχέσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης”

Ο Olivier Mathurin, Senior Research & Innovation Specialist, CRIF, παρουσίασε τις πραγματικές δυνατότητες της AI για τις επιχειρήσεις, αλλά και τις προκλήσεις γύρω από τη δεοντολογία, την ασφάλεια και την αξιοπιστία.

-ESG Panel – “ESG 2030: Από πολυτέλεια σε προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη”

Συμμετείχαν: