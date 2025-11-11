

Με αφορμή την Ημέρα Ασφάλισης, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου, φέτος η ΕΑΕΕ υλοποιεί μια στοχευμένη επικοινωνιακή καμπάνια με κεντρικό μήνυμα: «Μαζί, απέναντι στο απρόβλεπτο».

Στόχος της είναι να αναδείξει ότι η ασφάλιση είναι πάντα δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας προστασία και ασφάλεια στις καθημερινές προκλήσεις. Η καμπάνια περιλαμβάνει ραδιοφωνική διαφήμιση, τηλεοπτική παρουσία και SoMe καμπάνια:



▪ Στις 11 Νοεμβρίου, Ημέρα Ασφάλισης, το νέο ραδιοφωνικό σποτ της ΕΑΕΕ θα «παίξει» σε μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Με ευρηματικό και ανθρώπινο σενάριο και τη χαρακτηριστική φωνή του Χριστόδουλου Στυλιανού, το σποτ αναδεικνύει με ζεστασιά την ανάγκη του ανθρώπου να μην είναι ποτέ μόνος. Το μήνυμα της ασφάλισης μεταφέρεται με ανάλαφρο, φιλικό τόνο, ενισχύοντας τη συναισθηματική σύνδεση

με το κοινό. Η προβολή σχεδιάζεται να είναι έντονη, με εκτιμώμενη αποτελεσματικότητα 109,92 GRPs στην Αθήνα και 93,73 GRPs στη Θεσσαλονίκη.

▪ Η ΕΑΕΕ θα συμμετέχει στην πρωινή εκπομπή Breakfast @ STAR. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα απαντηθούν βασικά ερωτήματα σχετικά με ασφάλιση, όπως γιατί είναι δύσκολο να σκεφτόμαστε την ασφάλιση πριν συμβεί κάτι και τι θα λέγαμε σε έναν νέο άνθρωπο για την αξία της ασφάλισης, στοχεύοντας κυρίως σε κοινό που δεν είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

▪ Από 11 έως 13 Νοεμβρίου θα «τρέξει» στοχευμένη καμπάνια στα Social Media της ΕΑΕΕ με σύντομα, ουσιαστικά μηνύματα και εικαστικά που ακολουθούν το concept του ραδιοφωνικού σπότ. Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα από την καμπάνια είναι στο Meta Reach 30.000 και Impressions 69.000, και στο LinkedIn Reach 5.250 και Impressions 11.784.