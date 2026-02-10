Σε κλίμα αισιοδοξίας και ενθουσιασμού για τη χρονιά που μόλις ξεκίνησε, η Groupama Ασφαλιστική πραγματοποίησε την ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων του Exclusive Δικτύου της, στο Golf Prive στη Γλυφάδα.

Με κεντρικό σύνθημα “Welcome to the New Era”, η εταιρεία σηματοδότησε το πέρασμα σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, επιβραβεύοντας τους κορυφαίους συνεργάτες της για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους το 2025.

Κατά την ομιλία του, ο CEO της Groupama Ασφαλιστικής, Hassène Feki παρουσίασε τα επιτεύγματα του 2025 και έδωσε έμφαση στη θετική πορεία της εταιρείας, τονίζοντας ότι, κατά την προηγούμενη χρονιά, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 6.7%.

Ως προτεραιότητες για το 2026 ο κ. Feki έθεσε την κερδοφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση και τον μετασχηματισμό του δικτύου, την εστίαση στον πελάτη, την καινοτομία και τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης, μέσα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, υπογραμμίζοντας ότι το 2026 «κάνουμε το όραμα πραγματικότητα, μαζί».

Στην παρουσίασή του ο CCO της Groupama Ασφαλιστικής, Βαγγέλης Οικονομόπουλος, αναφερόμενος στο προηγούμενο έτος, σημείωσε ότι η παραγωγή του αποκλειστικού δικτύου έφτασε τα 38,9 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις υψηλές επιδόσεις στην ικανοποίηση πελατών, όπου ο σχετικός δείκτης ανήλθε σε 95%.

Για το 2026, πρόσθεσε, ο στόχος είναι η διψήφια αύξηση του εισοδήματος των συνεργατών και της παραγωγής του Exclusive Δικτύου, η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω cross και up selling και μία φιλόδοξη στόχευση για την ένταξη νέων συνεργατών στο δυναμικό της Groupama. «Σε αυτή την πορεία είμαστε μαζί» τόνισε ο κ. Οικονομόπουλος, ενώ υπογράμμισε ότι «και στη νέα εποχή, οι αξίες μας για Ανάπτυξη, Ήθος και Ταπεινότητα παραμένουν αδιαπραγμάτευτες».

Guest oμιλητής στην εκδήλωση, που ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις του Exclusive Δικτύου για το 2025, ήταν ο ιδρυτής του “theSPEAKERS ”, Απόστολος Κουμαρίνος, ο οποίος μίλησε για την αόρατη πρόοδο σε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία.