H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ιταλίας (ΑΝΙΑ) συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, ημερίδα με τίτλο «Προκλήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Environmental Liability Directive – ELD): Χρηματοοικονομική ασφάλεια, το πρόγραμμα LIFE PROFILE και το ψηφιακό εργαλείο SAFER».

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τη σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της Οδηγίας ELD, παρουσιάζοντας προκλήσεις, καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις, απευθυνόμενη σε εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου, της βιομηχανίας, των αρμόδιων αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στις ευρωπαϊκές δράσεις διάδοσης των αποτελεσμάτων του συγχρηματοδοτούμενου από την από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο έργου LIFE «PROmote Financial Instruments for Liability on Environment» (LIFE19 GIE/GR/001127 – LIFE PROFILE) και εστιάζει στην αξιοποίηση του μεθοδολογικού ψηφιακού εργαλείου SAFER (Systematic Assessment for Financial and Environmental Risks), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.