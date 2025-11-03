Η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: «Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Μέτρα, Ποινές και Οδική Ασφάλεια», τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στις 17:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων ΕΕΑ – Πανεπιστημίου 44, Αθήνα.

Η ημερίδα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και υποψήφιων οδηγών για τις αλλαγές που φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τα νέα πρόστιμα και ποινές, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Απευθύνεται σε: Ελεύθερους επαγγελματίες οδηγούς, επαγγελματίες του χώρου των μεταφορών, υποψήφιους οδηγούς καθώς και όλους τους επαγγελματίες που έμμεσα ή άμεσα σχετίζονται με την κοινωνία της κυκλοφορίας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης καθώς και μέσω zoom. Μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας ΕΔΩ.

Πηγή: Insurance-eea.gr