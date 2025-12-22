Με περισσότερους από 60 Έλληνες γιατρούς, επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ και αναζητούν έναν ασφαλή δρόμο επαναπατρισμού, έχει ξεκινήσει συζητήσεις ο Όμιλος IMITHEA Medical Group, με αφετηρία την εκδήλωση Rebrain Greece που οργάνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στη Νέα Υόρκη. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συζητήσεις και η αξιολόγηση βιογραφικών βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, με στόχο στις αρχές της νέας χρονιάς να υπογραφούν οι πρώτες σχετικές συμβάσεις συνεργασίας.

Ως ένας από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους φορείς υγείας στην Ελλάδα με ευρεία γεωγραφική κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, ο Όμιλος IMITHEA επιδιώκει να συνδέσει αυτές τις συνεργασίες με τον νέο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών του, σε όλο το δίκτυο των νοσοκομείων και των κλινικών του. Είναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι αρκετοί επιστήμονες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα δεν περιορίζονται στην Αθήνα, αλλά έχουν εκδηλώσει εξαρχής ενδιαφέρον για θέσεις εργασίας στις υπόλοιπες κλινικές του Ομίλου (Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Κοζάνη).

«Αρκετά βιογραφικά είναι πράγματι εντυπωσιακά, συνδυάζοντας εξειδίκευση, ταλέντο, εμπειρία και σημαντική διαδρομή στους νέους δρόμους της Ιατρικής. Σε όλες τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει, ο Όμιλος IMITHEA δεν κινείται μόνον με γνώμονα να καλύψει κενά ή να προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αλλά πρωτίστως να δημιουργήσει υπεραξία σε όσους Έλληνες επιστήμονες αναζητούν τις κατάλληλες συνθήκες και ευκαιρίες για επιστροφή στην πατρίδα. Να προσφέρει δυνατότητες ανέλιξης σε ένα περιβάλλον διεθνούς και όχι μόνον εγχώριου ανταγωνισμού», τονίζει ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου κ. Θέμος Χαραμής, ο οποίος ήταν επικεφαλής της μεγάλης αποστολής του Ομίλου IMITHEA στη Νέα Υόρκη.

Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος IMITHEA αποτελούσε μία από τις 35 κορυφαίες εταιρείες που συμμετείχαν στην εκδήλωση Rebrain Greece στις ΗΠΑ, ενώ την ομάδα του σε αυτή την εθνική εκστρατεία συγκροτούσαν διευθυντικά στελέχη και γιατροί του Ομίλου με διεθνή εμπειρία, οι οποίοι ήταν σε θέση να ανταποκριθούν με ακρίβεια στα ερωτήματα των ενδιαφερομένων.

Για το πλάνο ανάπτυξης και τη δυναμική του Ομίλου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο περίπτερο της IMITHEA Medical Group, ενημερώθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κώστας Καραγκούνης, η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, καθώς και εκατοντάδες ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα Rebrain Greece και μέλη της ελληνικής κοινότητας στις ΗΠΑ.

Ο Όμιλος ΙΜΙΤΗΕΑ διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο που περιλαμβάνει έξι Γενικές Κλινικές (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στην Αθήνα, Γενική Κλινική, Κυανούς Σταυρός και Γενική Κλινική Γένεσις στη Θεσσαλονίκη, Γενική Κλινική Ρόδου και Γενική Κλινική Κοζάνης) ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Αποκατάστασης (Αρωγή στην Πυλαία Θεσσαλονίκης) και μια πρωτοποριακή Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF Fertilia στη Θεσσαλονίκη), συγκροτώντας έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους πυλώνες ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας. Διαθέτει συνολικά 1.360 κλίνες νοσηλείας, συνεργάζεται με περισσότερους από 3.300 ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και εξυπηρετεί πάνω από 600.000 ασθενείς ετησίως.