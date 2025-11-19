Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας: “In Motion for Safety”, και σε συνεργασία με το κορυφαίο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πραγματοποίησε διαδραστικό εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Από πλευράς πολιτείας, την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Στο Μεγάλο Αμφιθέατρο στο Κτήριο Λαμπαδάριο του ΕΜΠ, νέες και νέοι σπουδαστές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά σε ανοιχτή συζήτηση με τους ομιλητές-εκπαιδευτές που ανέλαβαν την παράδοση των διαδραστικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων ασφαλούς οδήγησης.

Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) ΕΜΠ συνεχάρη τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την πρωτοβουλία και τόνισε τη σημασία της ατομικής ευθύνης στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ευχαρίστησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη φιλοξενία και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία του 2024-2025 όσον αφορά την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων και των νεκρών στη χώρα μας και τόνισε πως στόχος της πρωτοβουλίας “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι, μέσω της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των νέων, να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

Ο Γιώργος Γιαννής, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις της οδικής ασφάλειας παρουσιάζοντας χρήσιμα στοιχεία και αιτίες οδικών ατυχημάτων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο οδηγών αυτοκινήτων ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης – Ιδρυτικό μέλος Σχολής Οδικής Συμπεριφοράς «Ιαβέρης», Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μελετών και Εντεταλμένος στα θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο οδηγών μοτοσυκλετών ανέλαβε ο Σπύρος Κούτρας – Εκπαιδευτής Οδηγικής Ασφάλειας Μοτοσυκλετιστών California Superbike School, Ιδρυτής Σχολής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας City Art.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Τάκης Πουρναράκης, Δημοσιογράφος – Ανταποκριτής Formula 1, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Καθηγητής Αθλητικής Δημοσιογραφίας, Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ.

H πρωτοβουλία “In Motion for Safety” του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενώ παράλληλα, συνδέεται και συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών:

Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Στόχος της δράσης “In Motion for Safety” είναι η καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφαλούς Οδήγησης στη νέα γενιά οδηγών και αναβατών και συνεπώς η μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων σώζοντας ανθρώπινες ζωές.