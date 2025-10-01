Η Insurance Europe ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) για υποβολή στοιχείων σχετικά με την ανθεκτικότητα στο κλίμα και τη διαχείριση κινδύνων. Στην απάντησή της, η Insurance Europe χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, υπογραμμίζοντας ότι η ανάληψη δράσης είναι κρίσιμη καθώς τα κλιματικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα και εντονότερα.

Ο κλάδος επισημαίνει ότι οι ασφαλιστές βλέπουν καθημερινά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της αύξησης του κόστους αποζημιώσεων, που οφείλεται σε πιο έντονα και συχνά καιρικά συμβάντα, παρότι και άλλοι παράγοντες —όπως ο πληθωρισμός και η συνεχής δόμηση σε περιοχές υψηλού κινδύνου— διαδραματίζουν επίσης ρόλο. Η Insurance Europe τόνισε επίσης ότι η οικοδόμηση ανθεκτικότητας στο κλίμα απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών, με όμως ιδιαίτερη ευθύνη για τις δημόσιες αρχές.

Ειδικότερα, η απάντηση σημειώνει ότι:

Αν και η προσαρμογή είναι απαραίτητη, η μείωση των εκπομπών παραμένει η πρώτη γραμμή άμυνας. Πράγματι, η προσαρμογή θα καταστεί ολοένα δυσκολότερη χωρίς δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τα μέτρα πρόληψης είναι καίρια για να διατηρηθούν οι κίνδυνοι ασφαλίσιμοι· τομείς προτεραιότητας περιλαμβάνουν ενισχυμένες δράσεις ευαισθητοποίησης, σχήματα πιστοποίησης ανθεκτικότητας και διαφανή γνωστοποίηση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη προσαρμογής και συντήρησης των δημόσιων υποδομών, καθώς και να παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις στην ανθεκτικότητα από νοικοκυριά και εταιρείες.

Οι στρατηγικές προσαρμογής πρέπει να προσαρμόζονται στις εθνικές και περιφερειακές συνθήκες, αποφεύγοντας λύσεις «ενός μεγέθους για όλους». Κάθε λύση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες εκθέσεις κινδύνου και το θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας.

Απαιτείται καλύτερη πρόσβαση σε δεδομένα και ανάλογα, αναλογικά πλαίσια ανταλλαγής δεδομένων για την υποστήριξη αποτελεσματικής πρόληψης.

Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανωμένη σε εθνικό, περιφερειακό ή ακόμη και τοπικό επίπεδο, είναι απαραίτητη. Ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, δεδομένων και εμπειριών για την ενίσχυση της επίγνωσης των κινδύνων και της ανθεκτικότητας.

Είναι κρίσιμο να υπάρξει αλλαγή παραδείγματος από τις αντιδραστικές πληρωμές μετά από καταστροφές προς την εκ των προτέρων χρηματοδότηση για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει τη δημιουργία ενός Ταμείου Επενδύσεων για την Ανθεκτικότητα στο Κλίμα σε επίπεδο ΕΕ, για τη χρηματοδότηση αναβαθμίσεων σε ευάλωτες κοινότητες και κλάδους υψηλού κινδύνου.