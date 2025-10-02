Αν και Insurance Europe θεωρεί θετικές τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει τη διάθεση περισσότερων αποταμιεύσεων των νοικοκυριών σε επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την οικονομική ασφάλεια των πολιτών μέσα από τα δύο μέτρα, που ανακοινώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου (την πρόταση για Λογαριασμούς Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων – Savings and Investments Accounts – SIA και τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Χρηματοοικονομική Παιδεία – Financial Literacy Strategy), ωστόσο επισημαίνει ότι στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους SIA δεν αναγνωρίζεται επαρκώς ο κρίσιμος ρόλος του ασφαλιστικού τομέα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά “η Σύσταση της Επιτροπής για τους αποταμιευτικούς/ επενδυτικούς λογαριασμούς (SIA) δεν αναγνωρίζει επαρκώς και με σαφή τρόπο τον κρίσιμο ρόλο του ασφαλιστικού τομέα. Και τούτο παρ’ ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες στηρίζουν ουσιωδώς τους καταναλωτές στο να αποταμιεύουν μακροπρόθεσμα, διοχετεύοντας επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση περίπου €9,5 τρισεκατομμυρίων, οι ασφαλιστές αποτελούν τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της Ευρώπης.



Οι ασφαλιστικές προσφέρουν ευρεία γκάμα προϊόντων μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλισης ζωής και των συντάξεων, μέσω ποικίλων καναλιών διανομής τόσο ψηφιακών όσο και δια ζώσης. Οι συμβουλές και η προστασία που παρέχουν οι ασφαλιστές είναι καθοριστικής σημασίας για να ενθαρρύνουν κάθε είδους αποταμιευτές να επενδύσουν.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Thea Utoft Høj Jensen, Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe κάλεσε τα κράτη-μέλη «….να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής, οι ασφαλιστές θα αναγνωρίζονται ρητά ως επιλέξιμοι πάροχοι και ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα θα μπορούν να προσφέρονται μέσω των SIA». Περαιτέρω, δήλωσε «Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα προφίλ κινδύνου τους».



Στο τέλος του Δελτίου της η Insurance Europe διατύπωσε την ένθερμη υποστήριξή της στη νέα Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού της ΕΕ. Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης είναι κρίσιμη για τους καταναλωτές, ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αξιοποιούν πλήρως το φάσμα διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά την Utoft Høj Jensen «Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας», προσθέτοντας ότι «Η νέα στρατηγική αποτελεί σημαντικό βήμα και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της κατανόησης των ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων σε όλη την ΕΕ».



Βασικά σημεία SIA:



Ως προς το περιεχόμενο της SIA, σημειώνονται τα εξής: Με την ως άνω Σύστασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν ήδη διασφαλίσει θεσμικά ανάλογους λογαριασμούς, να αναλάβουν ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία ή ακόμη και να ενισχύσουν υπάρχοντα συστήματα (όπου υπάρχουν), αντλώντας ιδέες από καλές πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Οι εν λόγω λογαριασμοί θα πρέπει να πληρούν βασικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτυπώνονται στο κείμενο της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Τα βασικά σημεία που επισημαίνει η Επιτροπή ως συστατικά στοιχεία ενός λογαριασμού SIA είναι τα εξής: