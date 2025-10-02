Αν και Insurance Europe θεωρεί θετικές τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει τη διάθεση περισσότερων αποταμιεύσεων των νοικοκυριών σε επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την οικονομική ασφάλεια των πολιτών μέσα από τα δύο μέτρα, που ανακοινώθηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου (την πρόταση για Λογαριασμούς Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων – Savings and Investments Accounts – SIA και τη Στρατηγική της ΕΕ για τη Χρηματοοικονομική Παιδεία – Financial Literacy Strategy), ωστόσο επισημαίνει ότι στην πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τους SIA δεν αναγνωρίζεται επαρκώς ο κρίσιμος ρόλος του ασφαλιστικού τομέα.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά “η Σύσταση της Επιτροπής για τους αποταμιευτικούς/ επενδυτικούς λογαριασμούς (SIA) δεν αναγνωρίζει επαρκώς και με σαφή τρόπο τον κρίσιμο ρόλο του ασφαλιστικού τομέα. Και τούτο παρ’ ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες στηρίζουν ουσιωδώς τους καταναλωτές στο να αποταμιεύουν μακροπρόθεσμα, διοχετεύοντας επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση περίπου €9,5 τρισεκατομμυρίων, οι ασφαλιστές αποτελούν τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της Ευρώπης.
Οι ασφαλιστικές προσφέρουν ευρεία γκάμα προϊόντων μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλισης ζωής και των συντάξεων, μέσω ποικίλων καναλιών διανομής τόσο ψηφιακών όσο και δια ζώσης. Οι συμβουλές και η προστασία που παρέχουν οι ασφαλιστές είναι καθοριστικής σημασίας για να ενθαρρύνουν κάθε είδους αποταμιευτές να επενδύσουν.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Thea Utoft Høj Jensen, Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe κάλεσε τα κράτη-μέλη «….να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής, οι ασφαλιστές θα αναγνωρίζονται ρητά ως επιλέξιμοι πάροχοι και ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα θα μπορούν να προσφέρονται μέσω των SIA». Περαιτέρω, δήλωσε «Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα προφίλ κινδύνου τους».
Στο τέλος του Δελτίου της η Insurance Europe διατύπωσε την ένθερμη υποστήριξή της στη νέα Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού της ΕΕ. Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης είναι κρίσιμη για τους καταναλωτές, ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αξιοποιούν πλήρως το φάσμα διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Κατά την Utoft Høj Jensen «Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας», προσθέτοντας ότι «Η νέα στρατηγική αποτελεί σημαντικό βήμα και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της κατανόησης των ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων σε όλη την ΕΕ».
Βασικά σημεία SIA:
Ως προς το περιεχόμενο της SIA, σημειώνονται τα εξής: Με την ως άνω Σύστασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν ήδη διασφαλίσει θεσμικά ανάλογους λογαριασμούς, να αναλάβουν ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία ή ακόμη και να ενισχύσουν υπάρχοντα συστήματα (όπου υπάρχουν), αντλώντας ιδέες από καλές πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Οι εν λόγω λογαριασμοί θα πρέπει να πληρούν βασικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτυπώνονται στο κείμενο της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα βασικά σημεία που επισημαίνει η Επιτροπή ως συστατικά στοιχεία ενός λογαριασμού SIA είναι τα εξής:
- Παρακολούθηση προόδου και αξιολόγηση επιπτώσεων: Η Επιτροπή θα πραγματοποιεί τακτικές έρευνες Eurobarometer και θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εργαλεία αξιολόγησης για την παρακολούθηση της προόδου. Δεδομένης της σοβαρότητας των εξελίξεων η ΕΑΕΕ θα σας κρατάει ενήμερους για κάθε νεότερη εξέλιξη.
- Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών παρόχων, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρίες, neobrokers ακόμη και από άλλες χώρες της ΕΕ , οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς.
- Απλότητα: Οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι εύκολοι στη χρήση, αξιόπιστοι και προσβάσιμοι τόσο μέσω διαδικτύου όσο και σε φυσικά καταστήματα, ώστε οι ιδιώτες να μπορούν να αγοράζουν και να πουλάνε επενδύσεις χωρίς δυσκολίες.
- Ευελιξία: Ο καθένας θα μπορεί να έχει περισσότερους από έναν λογαριασμούς και με διαφορετικούς παρόχους, χωρίς να πληρώνει υπερβολικές χρεώσεις ή να μπαίνει σε περίπλοκες διαδικασίες όταν επιθυμεί να μεταφέρει το χαρτοφυλάκιό του.
- Ποικιλία επενδύσεων: Μέσα από έναν SIA, οι πολίτες θα μπορούν να επενδύουν σε μετοχές, ομόλογα και επενδυτικά κεφάλαια, ώστε να μοιράζουν το ρίσκο τους και να διαλέγουν επενδύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και το προφίλ τους. Δεν θα επιτρέπονται προϊόντα πολύπλοκα ή με υπερβολικό ρίσκο. Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι επενδύσεις που στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία και τις προτεραιότητες της ΕΕ.
- Φορολογικά κίνητρα: Θα υπάρχουν σαφείς και εύκολες φορολογικές διευκολύνσεις, κατανοητές από τους πολίτες, τους παρόχους και τις φορολογικές αρχές.
- Απλούστερη φορολογία: Οι διαδικασίες για τις φορολογικές δηλώσεις θα γίνουν πιο εύκολες, με τους παρόχους SIA να μπορούν να βοηθούν τους επενδυτές.
- Ελευθερία μεταφοράς: Οι πολίτες θα μπορούν να μεταφέρουν τα επενδυτικά τους προϊόντα ή ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό τους από έναν πάροχο σε άλλον, ακόμη και σε άλλη χώρα της ΕΕ, χωρίς να φορολογούνται δύο φορές. (β)Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης Η προτξοικονομικού εγγραμματισμού, στη βάση τεσσάρων (4) αλληλοεπιδρώμενων πυλώνων:
- Συντονισμός και βέλτιστες πρακτικές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώσει ενδιαφερόμενα μέρη για να διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση σχετικά με επιτυχημένες εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες και θα ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων δράσεων στοχευμένων στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων-στόχων.
