Kυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι από ρυθμιστικές αρχές και στελέχη από τον ασφαλιστικό κλάδο συναντώνται στις 27 Φεβρουαρίου του 2026 στο Athens Insurance Forum Athens Edition για να συζητήσουν πως θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε μία πραγματικότητα που μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, λόγω της ψηφιακής εποχής και της κλιματικής αλλαγής, αλλά και πώς μπορούν ταυτόχρονα να ενισχύσουν πολυεπίπεδα τα μέσα για την οικονομική ανθεκτικότητα.

Το Insurance Forum Athens Edition, που θα ανοίξει τις εργασίες του στο ξενοδοχείο Grande Bretagne, θα αποτελέσει “πλατφόρμα” διαλόγου για τους ηγέτες του ασφαλιστικού οικοσυστήματος, εστιάζοντας στον μετριασμό του κινδύνου, τον μετασχηματισμό σε ένα μοντέλο που εστιάζει στην πρόληψη και τη θωράκιση της οικονομίας και του επιχειρείν. Το forum διοργανώνουν TSOMOKOS SA και την Morax Media S.A.

Η ατζέντα του Forum είναι δομημένη γύρω από τρεις κεντρικούς πυλώνες:

ADAPT (Αγορά και Κανονιστικ ό Πλαίσιο ): Το φόρουμ εξετάζει τις ρυθμιστικές αλλαγές και το πλαίσιο πολιτικής που αναδιαμορφώνουν το ελληνικό ασφαλιστικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν θέματα που αφορούν την επενδυτική δραστηριότητα, τις ροές κεφαλαίων και τα κανάλια διανομής. Αποκωδικοποιώντας αυτές τις δυναμικές σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα ανώτερα στελέχη θα κατανοήσουν πώς να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου ανταγωνιστικού τοπίου.

Το φόρουμ εξετάζει τις ρυθμιστικές αλλαγές και το πλαίσιο πολιτικής που αναδιαμορφώνουν το ελληνικό ασφαλιστικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα αναλύσουν θέματα που αφορούν την επενδυτική δραστηριότητα, τις ροές κεφαλαίων και τα κανάλια διανομής. Αποκωδικοποιώντας αυτές τις δυναμικές σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα ανώτερα στελέχη θα κατανοήσουν πώς να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου ανταγωνιστικού τοπίου. ALIGN (Κεφάλαιο, Ταλέντο και Εταιρική Σχέση): Στελέχη C-suite και επικεφαλής των τμημάτων HR θα διερευνήσουν στρατηγικές για την προστασία των ισολογισμών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εργατικού δυναμικού και την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στην κρίσιμη ανάγκη για ευθυγράμμιση μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστών, ειδικά εν μέσω αυξανόμενου κόστους και λειτουργικών πιέσεων. Επιπλέον, οι συζητήσεις με ειδικούς σχετικά με την επαγγελματική ευθύνη και τον κυβερνοκίνδυνο θα αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επαγγελματίες που προσανατολίζονται στην ψηφιακή εποχή πρέπει να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της επιχειρησιακής έκθεσης και της σύγχρονης λογοδοσίας.

Στελέχη C-suite και επικεφαλής των τμημάτων HR θα διερευνήσουν στρατηγικές για την προστασία των ισολογισμών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του εργατικού δυναμικού και την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων. Οι συζητήσεις θα εστιάσουν στην κρίσιμη ανάγκη για ευθυγράμμιση μεταξύ παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστών, ειδικά εν μέσω αυξανόμενου κόστους και λειτουργικών πιέσεων. Επιπλέον, οι συζητήσεις με ειδικούς σχετικά με την επαγγελματική ευθύνη και τον κυβερνοκίνδυνο θα αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επαγγελματίες που προσανατολίζονται στην ψηφιακή εποχή πρέπει να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της επιχειρησιακής έκθεσης και της σύγχρονης λογοδοσίας. SAFEGUARD (Προστασία Περιουσιακών Στοιχείων): Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τις επιταγές διαχείρισης κινδύνου πίσω από την ραγδαία αύξηση του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα, ενώ μελέτες περιπτώσεων θα καταδείξουν πώς οι επιχειρήσεις εξελίσσονται από την ευαλωτότητα σε μια μελλοντικά ανθεκτική δύναμη σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από απρόβλεπτα γεγονότα.

Πέρα από τους βασικούς πυλώνες, οι συζητήσεις θα καλύψουν κρίσιμα ζητήματα όπως η διαχείριση της κλιματικής κρίσης, η σύγκλιση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) με τη διαχείριση κινδύνων, η κυβερνοασφάλεια (cyber insurance) και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές ΜμΕ.

Την εκδήλωση Insurance Forum θα τιμήσουν με την παρουσία τους διακεκριμένοι ομιλητές από τον πολιτικό, ρυθμιστικό και επιχειρηματικό κόσμο, μεταξύ των οποίων οι:

Δείτε εδώ όλους τους ομιλητές του συνεδρίου

Δείτε εδώ την agenda του συνεδρίου

Χορηγοί:

Gold Sponsors : ERGO, AGORA

Silver Sponsors : CrediaBank, Atradius, Cosmote Insurance

Sponsors : Affidea, Interamerican, Hellas Direct, Metropolitan Hospital, Euroins

Μπορείτε να εξασφαλίσετε τη θέση σας στο συνέδριο εδώ