ΙΝΤΕRAMERICAN & Anytime τοποθετούνται στο μέλλον της ασφάλισης οχημάτων

Το στίγμα της στρατηγικής κατεύθυνσης της INTERAMERICAN, μέσω της Anytime, στην ασφάλιση οχημάτων έδωσε σε πρόσφατο συνέδριο για το Αυτοκίνητο (Auto Forum 2017) ο Πάνος Κούβαλης, διευθυντής της Anytime, προσδιορίζοντας την πρωτοποριακή τάση της εταιρείας για την ευρεία εφαρμογή της τηλεματικής. Όπως τόνισε, INTERAMERICAN και Anytime κινούνται σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη έχει σχέση με την περαιτέρω βελτιστοποίηση της εκτίμησης του ασφαλισμένου κινδύνου και τον τρόπο τιμολόγησής του και η δεύτερη περιλαμβάνει τις παρεχόμενες προς τον πελάτη υπηρεσίες.

Η εταιρεία, με ηγετική θέση στην αγορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου και με την απευθείας ασφάλιση της Αnytime να έχει περί τους 320.000 πελάτες σε σύνολο 570.000 περίπου πελατών της INTERAMERICAN στον κλάδο, έχει επιταχύνει την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της διαχείρισης, στη βάση του γενικού επιχειρηματικού μοντέλου που ακολουθεί, συνεχίζοντας την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην ασφάλιση αυτοκινήτου.

Προϊοντικά, στην εφαρμογή της τηλεματικής η εταιρεία έκανε την αρχή με την πρώτη και δεύτερη γενιά προϊόντων «Buy the Mile», μια λύση «pay as you go» με οικονομική τιμολόγηση βασισμένη στη χρήση του αυτοκινήτου και με κλιμακούμενα όρια χιλιομέτρων. Πλέον, η Anytime είναι έτοιμη να λανσάρει μια νέα γενιά προϊόντων, που θα χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο και μια εξελιγμένη εφαρμογή για τη μέτρηση της οδηγικής συμπεριφοράς. Εν προκειμένω, η τηλεματική θα παρέχει μια δυναμική και εξατομικευμένη τιμολόγηση. «Είναι απλό και δίκαιο, για τον πελάτη και την εταιρεία» υπογραμμίζει ο Π. Κούβαλης, διευκρινίζοντας: «ο πελάτης θα μπορεί να βελτιώσει το ασφάλιστρο οδηγώντας καλύτερα, ενώ με ανάλογα προϊόντα δίδονται κίνητρα ασφαλούς οδήγησης και σε νέους οδηγούς, που έως σήμερα ήταν υψηλού ρίσκου κίνδυνοι για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η εκτίμηση και τιμολόγηση του κινδύνου αρχίζει να απομακρύνεται από την παραδοσιακή προσέγγιση και σταδιακά, θα συνδέεται όλο και περισσότερο με οδηγικές πρακτικές που αποτελούν τη συνήθη αιτία ατυχημάτων, όπως η υπέρβαση ορίων ταχύτητας, η απότομη επιτάχυνση ή επιβράδυνση, η χρήση του τηλεφώνου».

Η αλλαγή στον χώρο της βιομηχανίας αυτοκινήτου, αλλάζει και την ασφάλιση. Με πρόσφατο μη νομοθετικό ψήφισμα της Ευρωβουλής, στις 14 Νοεμβρίου, επισημάνθηκε ότι τα νέα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης της οδήγησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον βασικό εξοπλισμό όλων των νέων αυτοκινήτων. Αναφορά γίνεται, στο ψήφισμα, στα συστήματα τροχοπέδησης, διατήρησης σταθερής ταχύτητας και λωρίδας στον δρόμο, αποφυγής πεζών – δικυκλιστών κ.λπ. Κατά το συνέδριο Auto Forum, ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση της Μ. Αντωνάκη, γενικής διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, που τόνισε ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία του αυτοκινήτου θα ενισχύσουν την ασφάλεια στους δρόμους, δημιουργώντας νέες καταναλωτικές ανάγκες και συμπεριφορές και αλλάζοντας την ασφάλιση, αφού οι εταιρείες θα πρέπει να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στα νέα μοντέλα μετακίνησης, ενδεχομένως σε συνεργασία και με τους κατασκευαστές.

Η INTERAMERICAN, με αιχμή την Anytime, αναπτύσσεται στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων και εκτός Ελλάδος (Κύπρος), εστιάζοντας στη συνολική βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και στη σύνδεση της εταιρείας μαζί του, με τη διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την συνεχή προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου πάνω σε νέες καινοτόμες πρακτικές, που όλο και περισσότερο αναμένεται να επιδράσουν δραστικά στην ασφάλιση αυτοκινήτων – όπως αυτή ισχύει έως σήμερα.