Η INTERAMERICAN χορηγός του Συνεδρίου CSR του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Σταθερή χορηγός του ετήσιου Συνεδρίου CSR του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου επί σειρά ετών, η INTERAMERICAN υποστήριξε και φέτος τον κορυφαίο συνεδριακό θεσμό για την εταιρική υπευθυνότητα, που οργανώθηκε για 16η φορά, στις 31 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη. Το Συνέδριο, με θέμα «The World of a Better Tomorrow: Sustainability and the New Disruptive Era», ανέδειξε τις σύγχρονες παραμέτρους και τάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε μια μεταβατική περίοδο συνεχώς επιταχυνόμενων αλλαγών που «πυροδοτεί» η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.

«Για την INTERAMERICAN η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ως κοινός τόπος των προβληματισμών, των εισηγήσεων και του διαλόγου που αναπτύχθηκαν κατά το Συνέδριο, εκφράζει τις εταιρικές επιλογές σε κρίσιμους τομείς για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Πιστεύουμε -αυτό εξήχθη συμπερασματικά και από τις εργασίες του Συνεδρίου- ότι οφείλουμε να ορίζουμε τον προσανατολισμό κάθε επιχειρησιακής δραστηριότητας με γνώμονα την κοινωνική συνοχή, ισορροπία και πρόοδο, στη βάση σταθερών αρχών και αξιών που η ραγδαία εξελισσόμενη τεχνολογία θα πρέπει να υπηρετεί και όχι να υπονομεύει. Στην εταιρεία μας θέλουμε σύμμαχο τον νέο, ψηφιακό κόσμο με αξιοποίηση των τεχνολογικών εκθετικών δυνατοτήτων και επιτευγμάτων για οικονομική ευρωστία, ακεραιότητα στη διακυβέρνηση και τις συμπεριφορές, δικαιοσύνη και εξάλειψη των ανισοτήτων και αντιμετώπιση της φτώχειας, για το μέλλον της εργασίας και την αλληλεγγύη των γενεών, για καλύτερη υγεία και για προστασία του φυσικού περιβαλλοντικού πλούτου, για βιώσιμες πόλεις, για εκπαίδευση και μόρφωση, για σεβασμό στη διδακτική παράδοση και την πολιτισμική κληρονομιά» επισημαίνει σχετικά με το περιεχόμενο του Συνεδρίου και τις κατευθύνσεις της INTERAMERICAN ο Γιάννης Ρούντος, διευθυντής εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας.

Η εταιρεία είχε παρουσία στο marketplace του Συνεδρίου, παρουσιάζοντας την έκδοση «Η βιώσιμη ανάπτυξη στην INTERAMERICAN με μια ματιά», σύνοψη της τελευταίας έκθεσης για τη διετία αναφοράς 2016-2017, ενώ φιλοξένησε παρουσίαση της ActionAid. Είναι η τρίτη χρονιά που η INTERAMERICAN αναλαμβάνει τη μοναδικά ιδιαίτερη για το Συνέδριο πρωτοβουλία προβολής του έργου ενός οργανισμού στο marketplace. Η υποστήριξη της εταιρείας προς στην ActionAid συμπλήρωσε φέτος μια δεκαετία. Έχουν προηγηθεί στο marketplace της INTERAMERICAN το «Διάζωμα» για τον πολιτισμό – την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων και ο «Διογένης» για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης, οργανισμοί με τους οποίους η εταιρεία είναι συνδεδεμένη έξι και ένδεκα χρόνια αντιστοίχως. Ο απολογισμός συνεισφοράς της INTERAMERICAN στο έργο της ActionAid περιλαμβάνει, έως σήμερα, 836 αναδοχές παιδιών σε υπανάπτυκτες περιοχές του πλανήτη, ασφαλιστικές παροχές σε υποδομές – στο πολυδύναμο κέντρο υποστήριξης «Επίκεντρο», οργάνωση διαδραστικών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης εργαζομένων και πολιτών για τις δράσεις του οργανισμού και ακόμη, υποστήριξη συμμετοχής εθελοντών από το δυναμικό της INTERAMERICAN σε αποστολές εργασίας, σε κοινότητες αφρικανικών χωρών.