Tη Δευτέρα 26/1 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των ανακαινισμένων γραφείων της Interamerican στο Ηράκλειο Κρήτης, σε μια εκδήλωση που ανέδειξε τη δέσμευση της εταιρείας για σύγχρονους χώρους εργασίας και υψηλή εξυπηρέτηση πελατών.

Στην εκδήλωση παρέστη ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της Interamerican για την τοπική κοινωνία. Τα νέα γραφεία συνδυάζουν σύγχρονη αισθητική με λειτουργικότητα, παρέχοντας άνετους χώρους για εργαζόμενους και επισκέπτες, ενώ ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, στελέχη της εταιρείας προέβησαν σε δηλώσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη της Interamerican και τη σημασία της επένδυσης στην Κρήτη.

Στην εκδήλωση βραβεύθηκαν κορυφαία στελέχη της εταιρείας για τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και τις επιτυχίες της Interamerican, αναδεικνύοντας την αξία της συνεχούς προσπάθειας και αφοσίωσης στο έργο τους.

Η ανακαίνιση των γραφείων στο Ηράκλειο αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της εταιρείας να προσφέρει σύγχρονες, ποιοτικές και φιλικές προς τον επισκέπτη υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για στήριξη της τοπικής κοινωνίας και ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς στην Κρήτη