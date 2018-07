INTERAMERICAN: Οι Financial Planners διαφοροποιούν το εταιρικό Δίκτυο Πωλήσεων

Το μοντέλο του σύγχρονου Ασφαλιστικού Συμβούλου της INTERAMERICAN είναι εστιασμένο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την ευρυφασματική υποστήριξη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο αποτελεί τον βασικό άξονα διασφάλισης της ποιότητας ζωής, σε μια περίοδο μεγάλων μεταβολών στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Γι’ αυτό τον λόγο, η εταιρεία ενισχύει και αναπτύσσει συνεχώς την κατάρτιση και επάρκεια μιας ιδιαίτερης ομάδας συμβούλων αιχμής, των Financial Planners.

Η INTERAMERICAN αριθμεί, σήμερα, 200 συμβούλους με ολοκληρωμένες, σύγχρονες γνώσεις Financial Planning. Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι πιστοποιημένοι μετά την επιτυχή φοίτησή τους στο ειδικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με την ACHMEA Academy της μητρικής εταιρείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι διαδραστικά εργαστήρια και πρόσφατα αποφοίτησαν με επιτυχία από το τελευταίο, ένατο στη σειρά γκρουπ 20 συνεργάτες, νέοι Financial Planners. Εισηγητές του κύκλου εκπαίδευσης ήταν ο Ivo Valkenburg, πιστοποιημένος financial & life planner με μεγάλη εμπειρία και διεθνή αναγνώριση και ο συγγραφέας Marcel van Leeuwen, life planner. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα η Wilma de Bruijn, γενική διευθύντρια εκπαίδευσης της EURAPCO -της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων- και η Joke Bijleveld, project manager της ACHMEA.

Εξάλλου, 7 νέοι συνεργάτες του εταιρικού Δικτύου Πωλήσεων (Agency) προστέθηκαν, μετά τις επιτυχείς εξετάσεις τύπου Δ στις 10 Ιουνίου, στη μεγάλη ομάδα των συνεργατών της εταιρείας που είναι πιστοποιημένοι για την πώληση και διαχείριση ασφαλιστικών προϊόντων επενδυτικού χαρακτήρα (unit linked).

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί η τακτική παρουσία συνεργατών της INTERAMERICAN στο ετήσιο συνέδριο του παγκόσμιου οργανισμού Million Dollars Round Table (MDRT), στο οποίο συναντήθηκαν και φέτος κορυφαίοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι από όλο τον κόσμο, για μια επισκόπηση των εξελίξεων στο επάγγελμα. Η εταιρεία συμμετείχε στο συνέδριο, στο Los Angeles των Η.Π.Α. από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου, με 9 συνεργάτες, σε σύνολο 15 συμμετοχών από την Ελλάδα. Στην αποστολή της INTERAMERICAN έλαβαν μέρος οι: Γιάννης Χατζάκης (με 20ετή παρουσία στο MDRT), Σοφία Ζερβουδάκη, Σταυρούλα Επιτροπάκη, Ζωή Μπελντέκου, Θεοδώρα Γουργούλη, Στέλλα Ψυχουντάκη, Ρούλα Βελωνά, Λουκάς Τουρνατζής (μέλη) και Θάνος Τζιώτζιος (υποψήφιο μέλος).

Η INTERAMERICAN πέρυσι ήταν η εταιρεία με την πολυπληθέστερη συμμετοχή και στο μεγαλύτερο συνέδριο Financial Planning που οργανώνεται στην Ευρώπη, στο Birmingham της Αγγλίας, με αποστολή 140 Ασφαλιστικών Συμβούλων. Ο Μανώλης Κούτης, διευθυντής Δικτύου Agency της εταιρείας αναφερόμενος στον ρόλο των Ασφαλιστικών Συμβούλων, επισημαίνει: «Η ασφαλιστική εκπαίδευση και ανάπτυξη των συνεργατών της εταιρείας είναι επικεντρωμένη στη συνεχή δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου εργασίας, την ανάδειξη και αξιοποίηση των δεξιοτήτων, καθώς και την ευρύτερη γνώση της πραγματικότητας στην οικονομία και την κοινωνία, που ενισχύει την αντίληψη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων ασφαλιστικών αναγκών».