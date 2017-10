Interamerican: «Mονόδρομος» ο ψηφιακός μετασχηματισμός και για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις αναδεικνύεται, πλέον, σε βασική προτεραιότητα βιώσιμης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Η αναγκαιότητα αυτή υπογραμμίστηκε και για την ασφαλιστική βιομηχανία στις 6 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του «Thessaloniki Summit 2007». Στο πάνελ των εισηγητών για το θέμα «Advancing a digital transformation of the economy», στο οποίο συμμετείχε και ο Νίκος Παππάς, υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μίλησε για τις σχετικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά ο Ξενοφών Λιαπάκης, γενικός διευθυντής IT & Services της INTERAMERICAN.

Όπως τόνισε το στέλεχος της εταιρείας, στο σύγχρονο περιβάλλον για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στο οποίο η καινοτομία αποκτά κομβική σημασία, ο ανταγωνισμός εντείνεται και το εποπτικό πλαίσιο γίνεται συνεχώς αυστηρότερο (βλέπε Solvency II), είναι αναγκαία η ψηφιακή προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό σημαίνει καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, προϊόντα νέας γενιάς συνδεδεμένα με τεχνολογίες αιχμής, όπως: τηλεματική, internet of thinks, wearables, smart devices and sensors, με επενδύσεις παράλληλα σε προηγμένες πλατφόρμες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Ακόμη, απαιτείται και η ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας και διαχείρισης των δεδομένων, καθώς το cyber risk αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους αλλά, ταυτόχρονα, είναι και πρόκληση για ασφαλιστικές καλύψεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού -με το έργο να κατευθύνεται στρατηγικά στην υλοποίησή του από τον Γιάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου- αποτελεί η INTERAMERICAN, που κατά τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της και την καινοτομία, με ενδεικτικά αντιπροσωπευτικά επιτεύγματα την κορυφαία στην ασφαλιστική αγορά πλατφόρμα Anytime για την απευθείας ασφάλιση, τα συστήματα underwriting και διαχείρισης ζημιών, το προϊόν τηλεματικής στην ασφάλιση αυτοκινήτου “Buy the Mile” και το ψηφιακό γραφείο του ασφαλιστή “askme”. Η εταιρεία επενδύει, παράλληλα, στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της.

Για τις ασφαλιστικές εταιρείες αναδύεται η ανάγκη της εστίασης στην εμπειρία του πελάτη με την παροχή προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και του ελέγχου – της μείωσης του διαχειριστικού κόστους και της αύξησης της κερδοφορίας. Η ψηφιοποίηση διευκολύνει την παροχή υπηρεσιών σε σχέση με προϊόντα, την πληρέστερη πληροφόρηση του πελάτη για συμβόλαια και καλύψεις που έχει, την πληρωμή των ασφαλίστρων, την βελτίωση της εξυπηρέτησης και απλοποίηση – συντόμευση των διαδικασιών αποζημίωσης, ενώ είναι σημαντικό ότι οι εταιρείες με προηγμένες εφαρμογές μπορούν να ανιχνεύουν περιπτώσεις απάτης σε πραγματικό χρόνο. Επισημαίνεται πως το 52% των εταιρειών που περιλαμβάνονταν στη λίστα του FORTUNE 500 κατά το 2000, σήμερα δεν υπάρχουν στον επιχειρηματικό χάρτη και ένας σοβαρός λόγος ήταν, για τις περισσότερες εξ αυτών, το γεγονός ότι δεν παρακολούθησαν τις τεχνολογικές εξελίξεις.