INTERAMERICAN: Το πρόγραμμα «Imagine» στη νέα εποχή για την ασφάλιση

H ΙΝΤERAMERICAN έχει εισαγάγει από το 2016 στην εταιρική στρατηγική ανάπτυξης το φιλόδοξο πρόγραμμα καινοτομίας «Imagine», που έχει αρχίσει, ήδη, να αποδίδει αποτελέσματα. Κεντρική ιδέα του προγράμματος αποτελεί η δημιουργική συμμετοχή των εργαζομένων με κατάθεση νέων ιδεών στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος και η υλοποίησή τους, σε επόμενα βήματα, μέσα από διατμηματικές ομάδες και συνεργασίες που βασίζονται σε ένα νέο, ευέλικτο τρόπο εργασίας. Στόχος είναι η καλλιέργεια μιας κουλτούρας καινοτομίας, βασισμένης στο ενδιαφέρον και την ευρηματικότητα των εργαζομένων της εταιρείας. Μέχρι και σήμερα, έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα του «Imagine» περισσότερες από 120 νέες ιδέες. Οι περισσότερο υποσχόμενες ιδέες έχουν υποβληθεί στη μεθοδολογία «Accelerator», που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, δίνοντας ως αποτέλεσμα 17 minimum value propositions, 5 business cases και 3 value propositions, σημαντικής αξίας για την INTERAMERICAN.

Έως τώρα, 17 ομάδες «Accelerator» αποτελούμενες από 66 υπαλλήλους της εταιρείας -η συμμετοχή των οποίων ήταν εθελοντική- αντιμετώπισαν τις προκλήσεις του προγράμματος, ενώ εκπαιδεύτηκαν εφαρμόζοντας την «Accelerator» μεθοδολογία. Το κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω μεθοδολογίας είναι ότι, με την υποβολή κάθε ιδέας σε αυστηρούς ελέγχους μέσω πειραματισμού-δοκιμασίας, καθορίζεται με βεβαιότητα αν η ιδέα έχει αξία ή όχι. Έχουν πραγματοποιηθεί, ήδη, 199 πειράματα και έχουν εμπλακεί σχεδόν 6.000 υπάρχοντες και δυνητικοί πελάτες κατά το testing, το pivoting και το in/validation των περισσότερο υποσχόμενων ιδεών. Επιπλέον, 150 εργαζόμενοι της INTERAMERICAN έχουν έρθει σε επαφή με το πρόγραμμα συμμετέχοντας σε ομάδα, workshop, demo day ή σε άλλη σχετική με το πρόγραμμα εκδήλωση.

Ακόμη, 11 εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν ολοκληρώσει το coaching πρόγραμμα και είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να σχηματίσουν νέες ομάδες, αναλαμβάνοντας νέες πρωτοβουλίες. Οι ίδιοι άνθρωποι αποτελούν τη βάση από την οποία η εταιρεία έχει επιλέξει «innovation boosters» για την τρίτη φάση του «INTERAMERICAN Accelerator». H τρίτη φάση ξεκίνησε πρόσφατα , στις 8 Νοεμβρίου, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πλήθους υπαλλήλων και θα διαχειριστεί πέντε σημαντικές προκλήσεις, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Βραβεύσεις για το «Imagine» στα Marketing Excellence Awards

Δύο σημαντικές διακρίσεις για το πρόγραμμα καινοτομίας «Imagine» απέσπασε η INTERAMERICAN στα Marketing Excellence Awards, τον καταξιωμένο θεσμό αναγνώρισης των καλύτερων πρακτικών Marketing σε όλο το εύρος του επιχειρείν στην Ελλάδα, που οργανώνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Marketing (ΕΙΜ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Στη φετινή επετειακή εκδήλωση, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 21 Νοεμβρίου, η εταιρεία βραβεύθηκε στην κατηγορία «Employee Marketing Communications» και ακόμη, στην ειδική κατηγορία «Being the Best of the Best», για τον πιο πρωτότυπο και πρωτοποριακό σχεδιασμό marketing και την υψηλότερη βαθμολογία, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Είναι η τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η INTERAMERICAN βραβεύεται. Έχουν προηγηθεί οι διακρίσεις για το έργο «ask me» (2007), πλατφόρμα που αποτελεί το ψηφιακό γραφείο ενημέρωσης και διαχείρισης εργασιών και πελατολογίου για τους συνεργάτες του εταιρικού δικτύου πωλήσεων και τους συνεργαζόμενους πράκτορες και μεσίτες, καθώς επίσης για την Anytime (2013), την καινοτόμο για την Ελλάδα διαδικτυακή πλατφόρμα των απευθείας ασφαλίσεων. Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN ήταν η μοναδική εταιρεία της ασφαλιστικής αγοράς που βραβεύτηκε στα φετινά Marketing Excellence Awards.

Ο θεσμός της ΕΕΔΕ, που ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, φέτος παρουσιάστηκε εμπλουτισμένος και ανανεωμένος. Συμμετείχαν με υποψηφιότητα βράβευσης πολλές επιχειρήσεις με σημαντικό εκτόπισμα και αναπτυγμένο τομέα marketing, όπως οι τράπεζες Πειραιώς, Eurobank και Εθνική, οι εταιρείες τηλεφωνίας OΤΕ, Wind και Forthnet, οι βιομηχανίες Knauf, L’Oreal και Παπαστράτος, οι retailers Procter & Gamble, Κωτσόβολος Dixons και Public, αλλά και νεοφυείς εταιρείες, όπως η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και η Longevity Diet Foods.