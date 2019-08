INTERAMERICAN: Προηγμένη εκπαίδευση στο Financial Planning για τους συνεργάτες πωλήσεων

Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Financial Planning για 32 συνεργάτες του δικτύου πωλήσεων της INTERAMERICAN. Το πρόγραμμα ήταν εστιασμένο στη συμβουλευτική πώληση και ενίσχυσε τις δεξιότητες των ασφαλιστικών συμβούλων. Αναπτύχθηκαν τα θέματα: καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης, καλές πρακτικές επικοινωνίας, αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας του Financial Planner και ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο σε διεθνείς πρακτικές. Οι moderators των έξι εργαστηρίων είναι πιστοποιημένοι Financial Planners, με πολυετή εμπειρία σε ευρωπαϊκές αγορές. Στην εκπαίδευση συμμετείχε η Wilma de Bruijn, γενική διευθύντρια της EURAPCO, ενός οργανισμού μεγάλων, ανεξαρτήτων ευρωπαϊκών εταιρειών αλληλασφάλισης που εμπιστεύονται περισσότεροι από 43 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες σε 21 χώρες. Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος οδήγησε στην πιστοποίηση των συνεργατών από τον γενικό διευθυντή πωλήσεων και marketing της INTERAMERICAN, Τάσο Ηλιακόπουλο και τον διευθυντή εκπαίδευσης, Γιάννη Γιαννακόπουλο.

Το Financial Planning αποτελεί μεθοδολογία εστιασμένη στην συμβουλευτική πώληση, με σκοπό την ολοκληρωμένη, συντονισμένη και συνεχή διαχείριση των οικονομικών συμφερόντων του πελάτη. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος, μέσω ενός σωστού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, υποστηρίζει τον πελάτη να προσδιορίσει με ακρίβεια τους στόχους του, ώστε να καταφέρει να πραγματοποιήσει τις προσδοκίες και τις επιθυμίες του.

Η INTERAMERICAN εισήγαγε πρώτη στην Ελλάδα το Financial Planning, το 1995. Από το 2008 η εταιρεία, σε συνεργασία με την ACHMEA Academy της μητρικής εταιρείας, έχει σχεδιάσει για τους συνεργάτες της το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Financial Planning, που βασίζεται στην πελατοκεντρική αντίληψη προσέγγισης και διερεύνησης των χρηματοοικονομικών – ασφαλιστικών αναγκών. Ο συνολικός αριθμός των πιστοποιημένων ασφαλιστικών συμβούλων Financial Planners της INTERAMERICAN, από το 2008 έως σήμερα, ανέρχεται σε 234.