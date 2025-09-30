Την Τετάρτη 24/9/2025 η INTERASCO A.E.Γ.Α. με μεγάλη χαρά υποδέχθηκε στον καταπράσινο κήπο των γραφείων της 120 και πλέον συνεργάτες & φίλους σε μια μοναδική εκδήλωση, που είχε ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την προώθηση ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων όσων συμβάλλουν στο παρόν και το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προκλήσεις αλλά και τις συναρπαστικές προοπτικές του κλάδου, ανταλλάσσοντας ιδέες που εμπνέουν και δίνουν νέα ώθηση στη συλλογική πορεία.

O Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης, στην τοποθέτησή του επισήμανε τις ηθικές αξίες που συνδέουν την Interasco με τους συνεργάτες της καθώς επίσης, το όραμα της Εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη, επαγγελματική διάκριση και περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της.

Ο Πρόεδρος της Interasco κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, επισήμανε ότι:

«Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν προσαρμογή. Η Interasco έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην ψηφιοποίηση, τόσο εσωτερικά όσο και στη συνεργασία με συνεργάτες και πελάτες.

Επιπλέον, παρά τη χαμηλή συμμετοχή της ασφαλιστικής αγοράς στο ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με την Ευρώπη, υπάρχουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης καθώς ο Ελληνικός λαός σιγά-σιγά αποκτά ασφαλιστική συνείδηση.»

Βασικός ομιλητής της βραδιάς, ήταν ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Δουκίδης του οποίου η παρουσίασηείχε ως θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Ασφαλιστική Αγορά», προσφέροντας μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει και διαμορφώνει το μέλλον του ασφαλιστικού κλάδου.

Μια παρουσίαση που άνοιξε ορίζοντες και έδωσε τροφή για σκέψη γύρω από το πώς η καινοτομία και η τεχνολογία μεταμορφώνουν τον τρόπο που λειτουργεί ο κλάδος μας.

Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interasco κ. Κάρολος Σαΐας, αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες για την τεράστια ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα της Interasco αλλά και για την κοινή προσπάθεια και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουν χτιστεί μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόναι η Interasco πέτυχε σημαντική πρόοδο. Η εκτίμησή μας είναι ότι φέτος θα κλείσουμε τη χρονιάμε αύξηση παραγωγής που θα αγγίξει το 10%, γεγονός που αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Παράλληλα, το πλάνο μας για τα επόμενα χρόνια προβλέπει συνεχείς αυξήσεις με διψήφια ποσοστά, με στόχο να φτάσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται σε έναν τζίρο της τάξης των 80 εκατομμυρίων ευρώ.

..//..

Στην Interasco, η διαφάνεια και η άμεση επικοινωνία είναι βασικές μας αρχές: όλες οι πόρτες είναι ανοικτές και όλα τα τηλέφωνα και τα αιτήματα απαντώνται άμεσα.

Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για το μέλλον χωρίς να αναφερθούμε στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον κόσμο γύρω μας και τον τρόπο που λειτουργεί η ασφαλιστική αγορά. Από τη διαχείριση κινδύνου έως την εμπειρία του πελάτη, ανοίγονται νέοι δρόμοι. Και εμείς θέλουμε να είμαστε εκεί, στην αιχμή αυτής της εξέλιξης.

Η Interasco έχει την τύχη να ανήκει στον Όμιλο Harel, έναν διεθνή ηγέτη με στέρεες βάσεις, ο οποίος για το 2024 έκλεισε με:

11 δισ. ευρώ Κύκλο Εργασιών.

125 δισ. ευρώ Επενδεδυμένα Κεφάλαια.

600 εκ. κέρδη προ φόρων.

Εκτιμάται ότι η κερδοφορία του Ομίλου για το έτος 2025 θα φτάσει το 1 δισ ευρώ.

Πίσω όμως από τους αριθμούς, πίσω από τις στρατηγικές και τους στόχους, βρίσκονται οι άνθρωποι. Οι συνεργάτες μας, που είναι η κινητήρια δύναμη της εταιρείας.

Τρία πράγματα θέλω να κρατήσετε που χαρακτηρίζουν την Interasco :

Φερέγγυα Εταιρεία με δυνατές βάσεις.

Επιθυμία τόσο για οργανική ανάπτυξη όσο και μέσω εξαγορών.

Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, σταθερότητα και σιγουριά στους Έλληνες πολίτες.»

Η ομιλία του κ. Κάρολου Σαΐα ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση του επόμενου προορισμού Διαγωνισμού Πωλήσεων μετά το BuenosAires, που θα γίνει στο Αζερμπαϊτζάν.

Η εκδήλωση ήταν κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική συνάντηση∙ ήταν μια γιορτή συνεργασίας, ανθρώπινης επαφής και καινοτομίας, που υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους τη δύναμη του «μαζί», της κοινής προσπάθειας και της ανταλλαγής γνώσεων και ολοκληρώθηκε με ένα υπέροχο δείπνο στον φιλόξενο κήπο της Interasco.