Το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανακοινώνει τη διοργάνωση νέου εξ αποστάσεως προγράμματος προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ασφαλιστικού Πράκτορα. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από την Τρίτη 10 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, και περιλαμβάνει συνολικά 30 διδακτικές ώρες.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, όπως έχουν ανακοινωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 04 Απριλίου 2026.

Η κατοχή του Πιστοποιητικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Επιμελητήριο των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Πράκτορα. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική για τους υπαλλήλους Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, οι οποίοι ασχολούνται με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.





