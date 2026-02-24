Μια βραδιά γεμάτη ουσία, αυθεντικότητα και πραγματικές ιστορίες πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στο tennis club Παπάγου, στο πλαίσιο των δράσεων του MDRT, αφήνοντας στους συμμετέχοντες όχι απλώς γνώσεις, αλλά εσωτερικές «μετατοπίσεις».

Ο Νίκος Γογγάκης, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο τι σημαίνει να είσαι ενεργό μέλος του MDRT. Παρουσίασε δύο συγκεκριμένες ιδέες που άκουσε μέσα από την κοινότητα, τις εφάρμοσε στην πράξη και – όπως ο ίδιος παραδέχτηκε – άλλαξαν καθοριστικά την επαγγελματική του πορεία. Όχι θεωρία. Πράξη. Απόδειξη ότι η σωστή ιδέα, τη σωστή στιγμή, μπορεί να επαναπροσδιορίσει την κατεύθυνση μιας καριέρας!

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης, με τη βαρύτητα μιας σπουδαίας αθλητικής πορείας στο Βόλεϊ, δεν μίλησε για μετάλλια και τίτλους. Μοιράστηκε τρεις προσωπικές ιστορίες από την καριέρα του — στιγμές πίεσης, αμφιβολίας και υπέρβασης — που κράτησαν το κοινό σε απόλυτη σιωπή. Με απλότητα και δύναμη, απέδειξε πως η αντοχή, η πειθαρχία και η πίστη στον στόχο δεν είναι αθλητικές έννοιες· είναι στάση ζωής.

Ο φωτογράφος Άλκης Μωραΐτης, μέσα από τον φακό του, ανέδειξε μια αλήθεια που συχνά υποτιμούμε: η επαγγελματική μας εικόνα προηγείται της παρουσίας μας. Με παραδείγματα και οπτικό υλικό, έδειξε πως το προσωπικό brand δεν είναι πολυτέλεια, αλλά εργαλείο επιρροής και αξιοπιστίας.

Η βραδιά έκλεισε με την Κορίνα Ταπακτσόγλου και την ομιλία της με τίτλο «Κάθε κύμα μια δυσκολία». Μέσα από την προσωπική της διαδρομή, περιέγραψε πώς πίσω από κάθε επιτυχία κρύβονται αμέτρητες «αποτυχίες» — στιγμές που θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε παραίτηση, αλλά τελικά έγιναν εφαλτήριο εξέλιξης. Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: η επιτυχία δεν είναι ευθεία γραμμή· είναι μια διαδρομή γεμάτη κύματα που επιλέγουμε να διασχίσουμε.

Όσοι βρέθηκαν εκεί έφυγαν με περισσότερα από σημειώσεις. Έφυγαν με ιδέες, εικόνες και αποφάσεις.

Και για όσους δεν ήταν παρόντες, το μήνυμα είναι απλό:



Το MDRT δεν είναι απλώς μια επαγγελματική κοινότητα. Είναι χώρος όπου οι ιστορίες γίνονται κατεύθυνση και οι εμπειρίες μετατρέπονται σε πράξη.

