K. Αλεξίου: Ο Ενεργός Επαγγελματίας στο ΕΕΑ

Η επαγγελματική πορεία ετών, η σκληρή πραγματικότητα με την οποία έρχεται αντιμέτωπος κάθε επαγγελματίας και ο καθημερινός αγώνας για δημιουργία, σε τόσο αντίξοες επιχειρηματικές συνθήκες, με οδήγησαν στην απόφαση να είμαι υποψήφιος στις εκλογές του ΕΕΑ με το Συνδυασμό ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ του ΝΙΚΟΥ ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗ.

Του Κ. Αλεξίου, υποψηφίου στο ΕΕΑ*

Επειδή το Επιμελητήριο είναι ο βασικος θεσμός αρωγής των επαγγελματιών, επιβάλλεται:

Να είναι ανοιχτό σε όλους τους επαγγελματίες, χωρίς να οδηγείται σε αποκλεισμούς βάσει συμφερόντων

Να αξιοποιεί την ισχύ και τη δυναμική που έχει σε θεσμούς και πολιτεία για να διεκδικήσει τις δίκαιες απαιτήσεις των επαγγελματιών

Να μην είναι προθάλαμος πολιτικών βλέψεων με ό,τι κινδύνους μπορούν να ελλοχεύουν τέτοιες πρακτικές

Να αγωνίζεται για συνθήκες υγιούς επιχειρηματικότητας

Να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των επαγγελματιών με κοινοτικά προγράμματα και επιδοτήσεις!

Να είναι ένα Επιμελητήριο που ανήκει στους επαγγελματίες του

Μέχρι σήμερα ο ρόλος του Επιμελητηρίου παρέμεινε υποβαθμισμένος, ήρθε η ώρα να «αφυπνίσουμε» το γίγαντα και τις δυνατότητές του! Σας καλώ όλους να συμμετάσχετε στη δημιουργία ενός Επιμελητηρίου για τους επαγγελματίες, στηρίζοντας την ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ με πρόεδρο τον Νίκο Λεβετσοβίτη, και εμένα προσωπικά ως υποψήφιο.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Αλεξίου

Ο Κωνσταντίνος Αλεξίου γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα και αποφοίτησε από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών). Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις (Diploma of UNIVERSITY OF WISCONSIN on Public Realations) και Εξειδίκευση στην Επικοινωνία, στις Δημόσιες Σχέσεις και στο Στρατηγικό Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Μονάδων. Καθηγητής Οικονομολόγος – Κοινωνιολόγος στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Σύμβουλος Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Στρατηγικού Σχεδιασμού σε μεγάλες εταιρείες όπως ΑΝΤΕΝΝΑ Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε., ΑSPIS REAL ESTATE, SOLIDUS SECURITIES ΑΕΠΕΥ Επιχειρηματίας της ASPIS REAL ESTATE ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε) και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων (Ε.Ε.Δ.Σ.)

*Οι Εκλογές Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών θα γίνουν στις 2, 3, 4 Δεκεμβρίου 2017, Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη, 106 79 Αθήνα.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Αλεξίου Κωνσταντίνος Οικονομολόγος – Μεσίτης Υπεύθυνος Καταστήματος ASPIS REAL ESTATE Γλυφάδας

Τ: +30 2109652230, F: +30 2130225640, M: +30 6944318796 glyfada@aspis-realestate.gr