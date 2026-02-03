Στην κοινή συνάντηση των θεσμικών οργάνων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ΕΑΔΕ, ΕΕΑΕ, ΠΟΑΔ και ΕΕΑ) στις 26 Γενάρη, ο Κώστας Ρούσσης, εκπροσωπώντας την ΕΑΔΕ, πραγματοποίησε παρέμβαση για το ζήτημα της μείωσης των προμηθειών και τις επιπτώσεις της στην αγορά.

Ο κ. Ρούσσης υπογράμμισε με έμφαση ότι οι ασφαλιστές αποτελούν μέρος της λύσης και όχι το πρόβλημα της ασφαλιστικής αγοράς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων του στη συνάντηση αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν. Αναφερόμενος στις αυξήσεις των ασφαλίστρων, σημείωσε ότι ακόμη και αν περικοπούν οι προμήθειες των διαμεσολαβητών, το πρόβλημα του κόστους υγείας θα παραμείνει άλυτο, καθώς η πραγματική αιτία έγκειται στη συνεχή άνοδο του κόστους των νοσηλίων. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι τέτοιες μονομερείς κινήσεις εις βάρος των διαμεσολαβητών θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον ασφαλιστικό θεσμό.

Παρουσιάζοντας συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, ο κ. Ρούσσης ανέφερε ότι το πραγματικό κόστος πρόσκτησης δεν ξεπερνά το 15% προ φόρων και εξόδων. Χαρακτήρισε το ποσοστό αυτό ως εξαιρετικά χαμηλό για έναν ελεύθερο επαγγελματία, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες και να εξυπηρετεί τον πελάτη του 24 ώρες το 24ωρο.