Χθες, στα κεντρικά γραφεία της INTERASCO, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ετήσια εκδήλωση συνεργατών της εταιρείας, με τη συμμετοχή 160 συνεργατών και στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing της εταιρείας, ο οποίος στάθηκε στην υπεραξία που δημιουργούν οι σχεδόν 900 Ασφαλιστικοί Πράκτορες και Μεσίτες που συνεργάζονται πανελλαδικά με την INTERASCO, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόθεση της εταιρείας να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυό της.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Κωνσταντίνος Κοτσελίνης, Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος τόνισε ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν προσαρμογή και ότι η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα στην ψηφιοποίηση, τόσο εσωτερικά όσο και στη συνεργασία με συνεργάτες και πελάτες. Επισήμανε δε ότι, παρά το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής της ασφαλιστικής αγοράς στο ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με την Ευρώπη, οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ισχυρές, καθώς –όπως σημείωσε χαρακτηριστικά– «ο ελληνικός λαός σιγά-σιγά αποκτά ασφαλιστική συνείδηση και στο πολιτικό επίπεδο υπάρχουν ενδείξεις ότι το κλίμα αλλάζει».

Τη σκυτάλη πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Κάρολος Σαϊας, ο οποίος παρουσίασε τις θετικές προοπτικές της εταιρείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραγωγή της INTERASCO αναμένεται να αυξηθεί έως και 10% το 2025 σε σχέση με πέρυσι, με στόχο έναν κύκλο εργασιών 80 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029. Αναφερόμενος στο θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν θα παραμείνει θεατής, αλλά θα εξετάσει στρατηγικά τυχόν ευκαιρίες που θα ενισχύσουν τα μερίδιά της.

Ο κ. Σαϊας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους συνεργάτες, αναγνωρίζοντας το έργο τους, κάτι που –όπως ανέφερε– γνωρίζει προσωπικά, λόγω της οικογενειακής του παράδοσης στη διαμεσολάβηση που μετρά πάνω από έναν αιώνα (από το 1891). Τόνισε ότι η INTERASCO θα βρίσκεται δίπλα τους με ειλικρίνεια, σεβασμό και στήριξη, έχοντας παράλληλα την «ομπρέλα» του διεθνούς ομίλου HAREL, ο οποίος το 2024 κατέγραψε 11 δισ. ευρώ παραγωγή, 125 δισ. ευρώ επενδεδυμένα κεφάλαια και κέρδη 600 εκατ. ευρώ – με την πρόβλεψη για το 2025 να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιου Δουκίδη, ο οποίος ανέλυσε τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στον ασφαλιστικό κλάδο.

Στο συνέδριο έδωσαν το «παρών» μερικά από τα μεγαλύτερα γραφεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όπως οι Howden, Mega Brokers, Insurancemarket, 3P Insurance, Infotrust, Be Insurance Agents, Vester, Karavias, Apollon, Victory Promise, FI Leaders, NOW Insurance, Delta & Brokers, we insurance, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του θεσμού για την αγορά.