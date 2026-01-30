Το podcast Και Αν Συμβεί… παρουσιάζει έκτακτο επεισόδιο με καλεσμένη τη Χριστίνα Φυτέα, Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφαλιστικών Πρακτόρων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην ιδιωτική ασφάλιση.

Πρόκειται για μια θεσμική, καθαρή και ουσιαστική συζήτηση, που δεν αφορά μόνο τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά και κάθε πολίτη που προσπαθεί να κατανοήσει τι αλλάζει και πώς επηρεάζεται η σχέση του με την ιδιωτική ασφάλιση.

Αυξήσεις στα ασφάλιστρα ζωής και υγείας, συζητήσεις για το «δικαίωμα συμβολαίου», αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοινώσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ και έντονες κινητοποιήσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δημιουργούν ανάγκη για καθαρές απαντήσεις και διάλογο.

Μια ουσιαστική, θεσμική συζήτηση για:

το τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά

πώς επηρεάζονται ασφαλισμένοι και επαγγελματίες

ποιος είναι ο ρόλος των θεσμών

και ποια είναι η επόμενη μέρα για την ιδιωτική ασφάλιση.

Το Και Αν Συμβεί… συνεχίζει δυναμικά και καλεί σύσσωμο τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. «Γιατί», όπως επισημαίνει, «ήρθε η ώρα να ακουστούν αλήθειες, να φωτιστούν οι γκρίζες ζώνες και να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει ασφάλιση και ότι αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο όταν το απρόβλεπτο χτυπήσει την πόρτα».

Κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μη χάσετε τα έκτακτα επεισόδια που έρχονται, αλλά και τη νέα κανονική ροή, με εκλεκτούς προσκεκλημένους από την ασφαλιστική –και όχι μόνο– αγορά. Δείτε το επεισόδιο στο YouTube: