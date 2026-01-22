Ένα βαθιά ανθρώπινο και συγκινητικό επεισόδιο ανεβαίνει σήμερα στο podcast «Και Αν Συμβεί…», αγγίζοντας όχι μόνο την ασφαλιστική αγορά αλλά κάθε άνθρωπο που έχει βιώσει απώλεια στη ζωή του.

Ο κύριος Γιάννης Σαμολαδάς, CEO της Truck Insurance, συμμετέχει στο επεισόδιο όχι με την επαγγελματική του ιδιότητα, αλλά ως σύζυγος και φροντιστής, μοιραζόμενος την προσωπική του εμπειρία από τη μάχη της συζύγου του, Μαρίας, με τον καρκίνο και την απώλειά της.

Η συζήτηση εξελίσσεται σε μια αυθεντική κατάθεση ψυχής, με έντονη συγκίνηση και ειλικρίνεια, φωτίζοντας:

τη θέση του φροντιστή,

το πένθος και τη ζωή μετά την απώλεια,

τη σημασία της πρόληψης,

και τον ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε κρίσιμες, απρόβλεπτες στιγμές ζωής.

Πρόκειται για ένα επεισόδιο που ξεπερνά τα όρια ενός θεματικού podcast και λειτουργεί ως μήνυμα ενσυναίσθησης, ελπίδας και υπενθύμισης ότι, ακόμη και μετά από μια απώλεια, ο άνθρωπος μπορεί να ανθίσει ξανά.

Δείτε το επεισόδιο εδώ: https://youtu.be/RCAouP_bEDg

Ακούστε το εδώ: https://shorturl.at/VrEoX