Η θεματική ενότητα «Και Αν Συμβεί… Να Ανθίζεις!» του podcast «Και Αν Συμβεί;» φιλοξενεί σε ένα έκτακτο επεισόδιο με αφορμή την 25η Οκτωβρίου παγκόσμια ημέρα πρόληψης του καρκίνου του μαστού τη δημοσιογράφο‑συγγραφέα και survivor Τζούλη Αγοράκη. Η παραγωγή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Europa Donna Hellas.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος τύπου καρκίνου στις γυναίκες και πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Περίπου 1 στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο μαστού σε κάποια φάση στη ζωή της. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες το χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο μαστού, στην Ευρώπη Στην Ευρώπη, περισσότερες από 450.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο στο μαστό. Περίπου 140.000 χάνουν τη ζωή τους λόγω της νόσου. Στην Ελλάδα ο αριθμός των νέων περιστατικών που αναφέρεται ετησίως κάθε χρόνο υπολογίζεται στις 7.000.

Μια συγκινητική εξομολόγηση, με αυθεντικότητα και χιούμορ, για το «Ίνο» της ζωής της — τον καρκίνο που αποφάσισε ότι να αντιμετωπίσει με σθένος και θετική σκέψη!

Θέματα που θα αγγίξουμε:

• Τι συμβαίνει όταν μαθαίνεις τη διάγνωση

• Πώς αλλάζει η σχέση σου με το σώμα, την αυτοπεποίθηση, τη ζωή

• Ο ρόλος της ασφαλιστικής κάλυψης στη διαδρομή της

• Το μήνυμα της ελπίδας: «Η ζωή συνεχίζεται — και μπορείς να ονειρευτείς ξανά».

Δείτε το στο Youtube: https://youtu.be/Ud7b1amlCEI

Στο Spotify: https://shorturl.at/02FmM

Το επεισόδιο είναι με την υποστήριξη της Europa Donna Hellas μέλος της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Breast Cancer Coalition.

Υπάρχουν αγγλικοί υπότιτλοι καθώς θα προβληθεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Europa Donna (47 χώρες)

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη την Europa Donna Hellas και ένα τεράστιο ευχαριστώ στην αγαπημένη Τζούλη Αγοράκη για το μοίρασμα της.