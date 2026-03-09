Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τo podcast φιλοξένησε μια επάξια εκπρόσωπο της γυναικείας επιχειρηματικότητας. «Και Αν Συμβεί… να ηγείσαι ως γυναίκα επιχειρηματίας;»

Καλεσμένη η κυρία Λίνα Τσαλταμπάση Lina Tsaltampasi, Πρόεδρος του ΣΕΓΕ ΣΕΓΕ / SEGE – Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος & CEO της OECON OECON GROUP Business and Development Consultants.

Μια ουσιαστική συζήτηση για:

τη δύναμη της γυναικείας επιχειρηματικότητας

τις πραγματικές προκλήσεις των γυναικών με πολλαπλούς ρόλους

τη γυάλινη οροφή που πολλές φορές συναντούν οι γυναίκες στην επαγγελματική τους εξέλιξη

το λεγόμενο «σπασμένο σκαλοπάτι», που δυσκολεύει τη μετάβαση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις

τη σημασία της στρατηγικής σκέψης και της ανθεκτικότητας στο επιχειρείν.

το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να παραμείνουν βιώσιμες με σύμμαχο την ιδιωτική ασφάλιση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον

Γιατί κάθε επιχείρηση δεν είναι μόνο αριθμοί και σχέδια.

Είναι άνθρωποι, αποφάσεις και ευθύνη απέναντι στο μέλλον.

Και γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ αποδεικνύεται ότι εμείς οι γυναίκες, όταν θέλουμε, μπορούμε.

Δείτε το επεισόδιο στο YouTube εδώ: