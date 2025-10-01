Το podcast «Και Αν Συμβεί;» συνεχίζει δυναμικά τη 2η σεζόν του, με ένα δεύτερο, αποκαλυπτικό μέρος της συζήτησης με τον κύριο Θανάση Χούντρα – εκπαιδευτή μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημοσιογράφο και ιδρυτή της Motorcycle Riding Academy.

Tο νέο επεισόδιο, εστιάζεi στην οδική παιδεία, τη νοοτροπία των Ελλήνων οδηγών και τις πραγματικές αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων.

Κύρια θέματα συζήτησης:

Πως λειτουργεί ο εγκέφαλος του ανθρώπου όταν οδηγεί;

Έχουμε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας όταν οδηγούμε;

Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις συνήθειες μας ώστε να διατηρούμε την οδική μας ασφάλεια;

Πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η επιλογή και η καταλληλόλητα νέων οδηγών;

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο σε YouTube https://youtu.be/Q5jMas0zikM , Spotify https://shorturl.at/HyPFv