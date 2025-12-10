Ένα ιδιαίτερο επεισόδιο της θεματικής ενότητας «Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο;», με καλεσμένη τη κυρία Dominika Grnova – γνωστή ως Dominika Rides.

Η Dominika είναι motorsports reporter, content creator, Ducati ambassador & rider, με πάνω από 147.000 followers στο Instagram, και τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναικείες παρουσίες στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της μοτοσυκλέτας.

Στο επεισόδιο, η συζήτηση εστιάζει σε:

Τη διαδρομή της από τον χώρο του modelling και των social media στον κόσμο της μοτοσυκλέτας

από τον χώρο του modelling και των social media στον κόσμο της μοτοσυκλέτας Τον ρόλο των influencers στη διαμόρφωση ασφαλέστερων οδηκών συμπεριφορών

στη διαμόρφωση ασφαλέστερων οδηκών συμπεριφορών Τη δυνατότητα το κράνος και ο εξοπλισμός να γίνουν μέρος του προσωπικού στυλ και όχι “αγγαρεία”

να γίνουν μέρος του προσωπικού στυλ και όχι “αγγαρεία” Τους κανόνες ασφαλείας που η ίδια δεν διαπραγματεύεται ποτέ

που η ίδια δεν διαπραγματεύεται ποτέ Την ευθύνη των οδηγών απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους, ειδικά σε μια χώρα όπου εκτιμάται ότι κυκλοφορούν περίπου 500.000 ανασφάλιστα οχήματα.

Μέσα από τη ματιά μιας νέας γυναίκας με διεθνές κοινό, το επεισόδιο επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

Μπορεί η οδική ασφάλεια να γίνει «μόδα»;

Πόσο δύναμη έχουν τελικά τα social media στη συμπεριφορά των νέων οδηγών;

Πώς συνδέεται η ασφαλιστική συνείδηση με την καθημερινή στάση μας στον δρόμο;

Το «Και Αν Συμβεί;» είναι το πρώτο insurance podcast στην Ελλάδα με επίκεντρο την ασφαλιστική συνείδηση, την πρόληψη και τη χρηματοοικονομική παιδεία, απευθυνόμενο τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς.

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο YouTube https://youtu.be/YYT6QBh7XzM και ως audio στο Spotify, https://shorturl.at/ZNwAf στο κανάλι: «Και Αν Συμβεί;». https://shorturl.at/jKi7R