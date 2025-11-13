Τέσσερα σκάφη καταστράφηκαν στην Μαρίνα Ζέας, από φωτιά που φαίνεται πώς ξεκίνησε τα ξημερώματα από ένα ξύλινο ιστιοφόρο σκάφος που εκτελούσε τουριστικά δρομολόγια στην Αίγινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και τα τέσσερα σκάφη, εκ των οποίων τα τρία ήταν πολυτελή γιότ, καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά που φαίνεται να ξέσπασε, για άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, λίγο μετά από τις 3 τα ξημερώματα. Κατά τις ίδιες πηγές το σκάφος από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά ήταν ασφαλισμένο μόνο για αστική ευθύνη.

Στην θαλάσσια περιοχή τοποθετήθηκε ειδικό πλέγμα για να μην επεκταθεί η ρύπανση. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, καθώς όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθούν τα πορίσματα από τα αρμόδια όργανα.