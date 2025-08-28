Η Liberty Mutual Reinsurance και η Safehub, πάροχος τεχνολογίας σεισμικών αισθητήρων και διαχείρισης κινδύνου, λάνσαραν μια νέα λύση παραμετρικής ασφάλισης σεισμών που θα βοηθήσει στη μείωση του βασικού κινδύνου για τα παραμετρικά ασφαλιστήρια συμβόλαια αντασφάλισης.

Μία από τις κεντρικές προκλήσεις της παραμετρικής αντασφάλισης είναι ο βασικός κίνδυνος – η πιθανή αναντιστοιχία μεταξύ της ενεργοποίησης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και των πραγματικών απωλειών που βιώνει ο ασφαλισμένος.

Αυτή η νέα λύση, η ShakeNet Parametric φέρεται να ενεργοποιείται από τα δεδομένα περιφερειακών σεισμών υψηλότερης ανάλυσης που είναι διαθέσιμα παγκοσμίως.

«Στον πυρήνα αυτού του προϊόντος βρίσκεται το ShakeNet της Safehub, μια παγκόσμια λύση που συνδυάζει δεδομένα από το ολοένα και πιο πυκνό δίκτυο ιδιόκτητων αισθητήρων της Safehub με υπάρχοντα κυβερνητικά σεισμικά δίκτυα για την παροχή περιφερειακών χάρτων σεισμού με υψηλή τοπική ακρίβεια», εξήγησε η LM Re.

Αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της μηχανής OpenQuake του Global Earthquake Model (GEM) Foundation, ενός πλαισίου μοντελοποίησης κινδύνων ανοιχτού κώδικα.

Παρέχοντας περισσότερους τοπικούς, επιστημονικά τεκμηριωμένους χάρτες σεισμού, το ShakeNet Parametric μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του βασικού κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι οι πληρωμές ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις πραγματικές απώλειες. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να επωφελούνται από την ταχύτητα και τη διαφάνεια της παραμετρικής ασφάλισης χωρίς να θυσιάζουν την αξιοπιστία.

Εκτός από αυτό, η επεκτάσιμη φύση της τεχνολογίας του Safehub σημαίνει ότι οι αισθητήρες μπορούν να αναπτυχθούν και να πυκνωθούν γρήγορα, επιτρέποντας λύσεις μεταφοράς κινδύνου σε περιοχές με περιορισμένες πληροφορίες μετά τον σεισμό.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να προσθέσουν αισθητήρες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες για να προσαρμόσουν περαιτέρω την κάλυψη στην έκθεσή τους.

Η LM Re σημείωσε επίσης ότι το προϊόν λειτουργεί αποτελεσματικά σε μεγάλα χαρτοφυλάκια και μπορεί να υποστηρίξει συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και δομές αντασφάλισης υποστρωμάτων.

Η κυκλοφορία αυτού του νέου προϊόντος βασίζεται στην αποκλειστική συνεργασία της LM Re με την Safehub του 2024, η οποία στόχευε στην κατασκευή ενός συγκεκριμένου, βασισμένου σε αισθητήρες, προϊόντος παραμετρικής αντασφάλισης σεισμών σε παγκόσμιους πελάτες.

Επιπλέον, έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι η LM Re έχει ενταχθεί στο GEM ως χορηγός, βασιζόμενη στη μακροχρόνια υποστήριξη της Safehub προς το ίδρυμα και ενισχύοντας τη δέσμευση και των δύο οργανισμών για την προώθηση της μοντελοποίησης του κινδύνου σεισμών.

Ο Jean-Christophe Garaix, επικεφαλής Γεωργίας και Παραμετρικών στην LM Re, σχολίασε: «Συνδυάζοντας την εμπειρογνωμοσύνη της LM Re στην αντασφάλιση με την προηγμένη τεχνολογία σεισμικής παρακολούθησης και χαρτογράφησης της Safehub, η ShakeNet Parametric παρέχει ανθεκτικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις που επιτρέπουν ταχύτερη και πιο έξυπνη αντιμετώπιση σεισμών. Η συνεργασία μας με την Safehub υπογραμμίζει τη δέσμευση της LM Re να προσφέρει καινοτόμες, βασισμένες σε δεδομένα λύσεις στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας».

Ο Andy Thompson, Διευθύνων Σύμβουλος της Safehub, δήλωσε: «Μέσω των υπαρχόντων δικτύων αισθητήρων μας και της ικανότητάς μας να αναπτύσσουμε γρήγορα σε αναπτυσσόμενες αγορές, είμαστε σε θέση να παρέχουμε τους περιφερειακούς χάρτες σεισμών υψηλότερης ανάλυσης οπουδήποτε στον κόσμο. Σε συνδυασμό με την εμπειρογνωμοσύνη της LM Re στην αντασφάλιση, αυτή η τεχνολογία προσφέρει ένα νέο μέτωπο στη διαχείριση του κινδύνου σεισμών».