Μεγάλες καταστροφές άφησε η καταιγίδα της 21ης Γενάρη με τα κλιμάκια εμπειρογνωμόνων του κράτους να καταγράφουν ακόμα ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι συνολικές περιπτώσεις ζημιών αναμένεται να ξεπεράσουν τις 8.000, ενώ πάνω από 2.000 υπολογίζονται τα ασφαλισμένα κτίρια, που υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

της Βίκυς Γερασίμου

Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπολογίζονται γύρω στα 15 εκατ. ευρώ, με πολλές περιπτώσεις ακόμα ασφαλισμένων κατοικιών κυρίως μέσω τραπεζών να μην έχουν ακόμα προσμετρηθεί.

Οι περισσότερες καταστροφές εντοπίζονται στην Αττική καθώς η κακοκαιρία έπληξε σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές Άνω Γλυφάδα, Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Ωρωπός και Κορωπί. Άνω Γλυφάδα, η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Άγιο Δημήτριο, Ραφήνα κ.α Στην Αττική, ιδιαίτερα νότια και δυτικά, πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια και συνοικίες, αρκετά αυτοκίνητα έμειναν και πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Στην Γλυφάδα υπήρξαν εκτεταμένες πλημμύρες οι οποίες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε δρόμους και υποδομές. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της. Η πυροσβεστική δέχτηκε εκατοντάδες κλήσεις για άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία. Στην Πελοπόννησο υπήρξαν έντονες καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα, με κλήσεις για κόψιμο δέντρων και άντληση υδάτων σε πολλές περιοχές. Ένας λιμενικός έχασε τη ζωή του μετά από χτύπημα από κύμα στο λιμάνι του Άστρους Κυνουρίας.

Η Τήλος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σοβαρών ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, ανέμους, προβλήματα σε υποδομές). Στην Εύβοια παρατηρήθηκαν εικόνες όπου η άσφαλτος είχε υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστα Κατσαφάδο άμεσα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες σε κατοικίες, με τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών να συνεχίζουν τις καταγραφές σε πληγείσες περιοχές όπως η Άνω Γλυφάδα, η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, ο Ωρωπός και το Κορωπί, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. «Αμέσως μετά, οι Δήμοι θα έχουν προθεσμία περίπου μίας εβδομάδας για να αποστείλουν τους φακέλους στο Υπουργείο, προκειμένου να ξεκινήσει η χρηματοδότηση. Ο υπολογισμός είναι περίπου ένας μήνας, καθώς συχνά υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία στους φακέλους».

Ωστόσο, τα ποσά που προβλέπονται από το κράτος, σε σχέση με τις ζημιές που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά, είναι μικρά, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν μεγάλες καταστροφές από εισροή υδάτων.

Σε ό,τι αφορά την κρατική αρωγή προς τα νοικοκυριά τα ποσά για την αποζημίωση της οικοσκευής κυμαίνονται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και επίδομα κάλυψης πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ.

Όσον αφορά τις επιχεiρήσεις θα υπάρξει οριζόντια επιδότηση σε ποσοστό 70% επί της εκτιμηθείσας ζημιάς.